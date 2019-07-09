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強盜假釋猥褻少女 法官輕判6月 稱猥褻與強盜不同

2019-07-09 07:57聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

13歲少女在LINE群組結識曾因強盜、搶奪罪被判刑6年8月的顏男，顏猥褻少女，被媽媽提告。法官查出顏2012年假釋出獄，再於2016年犯本案，依刑法規定5年內再犯，加重本刑至1/2；法官認為他「無重大惡性」，且本案與強盜罪本質不相同，若判重刑牴觸憲法比例原則，遂從輕依猥褻罪輕判6月徒刑，得易科罰金。該案得上訴二審。

判決書指出，顏男於2016年8月初，透過LINE通訊軟體結識年僅13歲的「小蘋」，隨後成為男女朋友，他於同月9日，騎機車搭載「小蘋」至公園，在公園內猥褻她，經她的媽媽發覺有異報警處理。

法官查出，顏男於2008年間因強盜、搶奪、贓物、竊盜等案件，被判刑6年8月確定，2012年11月間因縮短刑期假釋出監，交付保護管束，並於2014年因保護管束期滿未經撤銷，視為已執行完畢。

按刑法規定「受徒刑之執行完畢，或一部之執行而赦免後，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪者，為累犯，加重本刑至1/2。

法官審酌，顏男經執行完畢之前案，分別係強盜、搶奪、竊盜等案件，均屬侵害財產法益之犯罪，與本案妨害性自主之罪質不相同，且本案並無確切事證，足認他有重大惡性。

法官強調，如依刑法規定予以加重其刑，顏男人身自由將遭受過苛之侵害，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法比例原則，因此不予加重其刑，所以僅依猥褻罪判刑6月，得易科罰金。

少女在LINE群組結識曾因強盜、搶奪罪被判刑的顏男，遭顏猥褻經少女的媽媽提告，法...
少女在LINE群組結識曾因強盜、搶奪罪被判刑的顏男，遭顏猥褻經少女的媽媽提告，法官認為他並無重大惡性，從輕依猥褻罪輕判6月徒刑，得易科罰金。 本報資料照
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猥褻強盜竊盜
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