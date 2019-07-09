八仙案 家屬3度提再議

2019-07-09 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北報導



八仙大火案家屬及律師團到士檢提出第三度再議。 記者蕭雅娟／攝影 分享 facebook

八仙大火造成十五死、四七一人傷，八仙樂園董事長陳柏廷等十一人被控業務過致死罪嫌三度獲不起訴，死傷者家屬不服，昨天由法律扶助基金會陪同第三度聲請再議。士林地檢署表示會依法處理。

罹難者家屬蘇進法表示，第三次不起訴書內容，跟前面兩次區別不大，檢方還是在維護八仙業者，對受害人來說，還是無法伸張正義。律師團指出，提起再議原因是八仙事件發生至今四年，司法仍無法還被害人公道，應負起賠償責任之人，至今仍分文未償。

律師周信宏說，陳柏廷等人同意瑞博公司在「彩色派對」使用八仙樂園商標，被害人認為彩色派對是八仙樂園舉辦活動而參與；依監察院調查報告，發生塵爆地點是陳柏廷擔任董事長後，非法擴大營業且「未取得使用執照」區域，無視主管機關禁令而與瑞博公司從事彩色派對，因而造成傷亡有重大業務過失。

周信宏指出，「彩色派對」場地若非設在凹槽水池內，色粉將不至產生嚴重堆積，或有不發生塵爆之可能，即便發生也不會如此嚴重；八仙樂園明知瑞博公司在該處噴射彩色色粉極易造成粉塵堆積，並有發生危害之虞，仍將作為「彩色派對」場地，確有業務過失責任。

傷者豆腐千金陳依欣的父親昨天從花蓮北上，他說「我們要求的企業良心要拿出來，不能只是賺錢。」八仙是合法的場地，孩子是去參加活動發生事件，真的很無辜。