偷神明金牌因一滴血破功仍否認 高院斥不知羞慚判10月

2019-07-08 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



慣竊王家強前年3月到桃園市一間神壇竊取4面神尊金牌、1萬元香油錢，黃姓管理人準備焚香拜拜時，發現香油櫃等財物不翼而飛，報警處理。中壢分局員警在現場發現有血跡，採集送驗，比對出DNA-STR型別與王相符，偵破竊案。桃園地院依加重竊盜罪判王10月徒刑、沒收不法所得；王上訴，高等法院認為王態度甚差、不知羞愧，雖撤銷改判，但仍維持原刑度。

王家強有毒品、竊盜等前科，他在2017年3月3日夜間至4日早晨間用拔釘器撬開神壇後門的鉸鍊，入侵行竊，卻因滴血在後門門板內側，被警方查出身分。

王否認犯行，聲稱和劉姓友人開車行經該處，因尿急，便將車子停在一間鐵皮屋旁，走到小巷子尿尿，「印象中有一道門是開的」，因晚上黑黑的，膝蓋撞到門，門上才有他的血跡。王在偵查時提出診斷證明書，欲證明「膝蓋有舊傷」，但檢察官發現診斷證明書的醫囑載明「於2017年3月26日、2017年4月30日急診診視」，與本案事發日相隔3星期以上。

現場血跡沾附的位置，離地面高度109至112公分，約在人體腹部處，高於膝蓋極多，檢方認為「走路碰撞」的說法不可信，加上DNA-STR型別與王家強相符，偵結起訴。