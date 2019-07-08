晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

2019-07-08 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園1名60多歲父親年輕時在外賭博欠債，從未拿錢回家照顧一對年幼兒女，靠妻子含辛茹苦獨自養大小孩，近年他中風住院，竟要求家人替他付看護費，兒子主張有記憶來從未有過父愛，向法院請求免除對父親扶養義務，老父也羞愧說「確實沒養過兒子」同意對方請求，法院審理後判准。

兒子主張，有記憶以來爸爸就在外賭博欠錢，常有人上門討債，但父親回家不是辱罵母親，就是向她伸手要錢，家裡的一切開銷的是媽媽支應，辛苦工作才拉拔他和妹妹長大，期間爸爸不曾聞問，更遑論有盡到保護、教養責任。

他說，但父親2、3年前中風，突然要求母親替他出看護費，但母親年老現在由妹妹照顧，自己則要扶養老婆、2個年幼兒女，他們兄妹都沒能力再照顧爸爸，所以向法院聲請免除對父親的扶養義務。

這名父親說，對於兒子控訴都不否認，還說自己年輕時不學無術，雖有讓兒子喝過奶粉，但從對方讀幼稚園起就沒替他繳過學費，和前妻離婚20年，考量兒子有家庭、負債，女兒則要照顧媽媽，因此同意兒子的請求，由法院裁定。

前妻也證稱說，剛結婚時先生在做生意，但他在外玩樂、賭博欠債，沒拿錢回家養小孩，得靠她向娘家求助，後來先生和地下錢莊借錢，對方還威脅他們要把小孩顧好，否則小孩會斷手斷腳，最終受不了和老公離婚，從此不再聞問家庭。