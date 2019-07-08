郭建宏控陳郁秀誹謗 法官以NBA選秀勸寬心

2019-07-08 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



華視公司前總經理郭建宏自訴公廣集團董事長陳郁秀公然指責他無法落實公廣集團的經營理念，犯加重誹謗罪，台北地院判陳郁秀無罪。郭上訴，高等法院今行準備程序，雙方仍相持不下。郭說「努力不會成功，有權力才會」，指「人在做天在看」，他另提民事訴訟要求陳與華視共同連帶賠償；陳郁秀則認為郭上訴無理由。法官數度勸和，並以NBA選秀為例，指「每個人都覺得自己好」，每個人都希望「選我、選我」，最後卻失望，希望雙方能站在對方的位置考量。

2018年1月11日，華視董事會決議因郭建宏領導力不足、管理能力可再加強、預算編列缺乏正確性、個人交際費用控管、缺乏對內部稽核功能的尊重，通過郭的不適任案，郭被拔官。郭建宏反擊，稱他到華視時，節目部只剩3個導播、8個攝影師，華視10年只開過3檔戲，他找張菲做節目創下高收視率，董事會卻用抽象理由要他下台，對陳郁秀提加重誹謗。

北院審理期間，郭說，一輩子在錢上沒有瑕疵，但陳郁秀卻開記者會以幾張核銷發票抹黑他、傷他名節，希望法院能還他清白。陳郁秀則說，郭先對外宣布被解職，她才出面澄清，她很肯定郭建宏的專業能力與對華視的貢獻，只因公廣集團有政策目標，雙方理念不合，難再合作。北院認為陳郁秀所言行與加重誹謗罪構成要件不符，判她無罪。

高院今開庭時，法官表示從一審判決或雙方提出的事項來看，郭建宏像是「誤入叢林的兔子」，像是吳音寧到北農上班，在民間公司或許可以這樣做，但每個人都有自己的職務立場，董事長不處理也不行，「社會會放了她嗎？」。郭回說「是誤入叢林的老虎」。

法官再表示，不管判決結果如何，媒體都會報，屆時事件再掀一次是好還是不好？「律師是收你費用的，有沒有做最好的構想？我不知道」，希望當事人退一步想。

郭建宏滔滔不絕，稱華視是總經理制，在一定範圍內可以決定經費使用，並指華視是公家的還是私人的，文化部、行政院至今仍無法定位，他為了業務可帶客戶上酒店，如果是公務人員「會被抓去關」，他一生絕學奉獻華視，認為「華視不是公家機關」。法官反問「你說的就算嗎？」。

法官整理出3項爭點，包括：7項考評事項有部分指摘不實？陳郁秀在記者會上的發言、散發的考核書面資料是誹謗還是自衛、自辯？陳郁秀當天的記者會有誹謗惡害？

陳郁秀和律師表示，因郭建宏提出民事訴訟，她身為公廣董事長，若身分做了不該有的退讓，可能會損及華視的民事權益。