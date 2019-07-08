丈夫身亡 遺孀從越南來台追討小姑領走的百萬遺產

2019-07-08 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市蔡姓貨車司機在高速公路翻車死亡，胞妹領走哥哥名下存款109萬多元。越南籍黃姓遺孀返台處理後事，得知後提告追討。蔡女說，提領金額用於喪葬及黃女在台開銷，餘額交給媽媽，沒有私自留用。法官認為，勞保喪葬津貼及業者補貼足以支付喪葬費， 蔡女全數領出亡兄存款，侵權行為已成立，判賠黃女104萬多元。

判決指出，蔡男原為職業軍人，退伍後擔任貨車司機，2015年11月間開車行經中山高南下五堵路段時，因翻車身亡。意外發生時，黃女及兒子在國外無法及時來台，先委請蔡的兄、妹協助處理，不久即來台辦理後事。

黃女在2016年4月再度來台，在向國稅局查詢亡夫遺產資料時，發現亡夫在多家銀行共109萬多元存款，已被人提領一空。黃女多次向小姑要求歸還未果，決定提告。

法院開庭時，蔡女承認提領存款，並因不知要花費多少，所以全領。這筆錢用於喪葬費及黃女來台機票花費約60萬元，購買塔位23萬元，剩餘款項全數給了媽媽。

黃女表示，亡夫喪葬費用實際開銷為33萬多元，扣除勞保險核發11萬8000元喪葬津貼、任職運輸公司補貼20萬元喪葬費及2015年10月、11月薪資，足以支付。

黃女說，本想將亡夫骨灰帶回越南供奉，但未能取得遺體火化證明無法如願。蔡女未經她同意，假藉亡夫名義購買塔位，強迫她接受，理由牽強，也不符合台灣喪葬習俗。