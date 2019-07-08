破壞大樓公設不賠錢反告管委會不給用 法院打臉判應賠

2019-07-08 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹一位翁姓女子，因家中小孩將社區公設毀損後，不但沒賠，還因遭管委會公告禁止使用部分公設，而告管委會應賠償她權益損害及名譽等共9萬8千元。法官最後依相關人證及物證，認定管委會及總幹事免賠，並判翁女還應賠償公設修繕費用2萬2050元。

翁女於竹北某大樓租屋居住，2018年2月某日下午，翁女的女兒及家人共6名小孩借用韻律教室活動，豈料，翁的女兒及其他小孩竟一同吊掛在韻律教室的扶手上玩鬧，導致扶手因負荷過重而脫落，還造成與扶手相連接的玻璃也同時碎裂。值班保全查看後發現扶手及玻璃已壞損無法使用，翁的女兒及其他小孩也當場承認弄壞後，翁女卻藉口拒絕支付修繕費用，管委會為安全起見先行修繕，並決議禁止翁家使用會議室等公設，同時張貼公告於社區。

翁女因不服管委會做法，依侵害使用社區公設的權益，主張管委會及社區總幹事要連帶賠償5萬元；同時還要賠償她名譽損害2萬4千元及精神撫慰金2萬4千元，共9萬8千元，再於社區電梯公告道歉。

翁女向法官表示，當時女兒與其他人在韻律教室，但事先沒有確認過扶手是否已損壞，直到聽到女兒哭聲前往，才看到扶手已斷裂，翁女認為，一般具有承重功能之欄杆須以滿焊方式焊接，但社區韻律教室內設置之扶手僅以上、下2 點焊接，且她女兒體重才15公斤，若扶手因負重即損害，管委會也有責任。

管委會表示，管委會是一個非法人團體，並沒有實體法上的權利能力，翁女主張管委會禁止她家使用部分公設及公告侵害她的名譽，請求管委會賠償原告9萬8000元，依法無據，應予駁回；管委會反向法官請求翁女應支付2萬2050修繕費；並表示決議中僅禁止翁家使用會議室、瑜珈韻律教室、撞球及桌球室、健身房、視聽室及兒童遊戲室，未禁止翁家用電梯、樓梯、社區中庭等公共設施，翁家仍可自由使用承租的房屋，並未妨礙或限制房屋使用。