訓後沒就業再報名排擠其他人求職 勞署追回6萬生活津貼

2019-07-08 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



宋姓男子2016年參加勞動部勞動力發展署辦理的民宿休閒農場經營職前訓練，但勞動部以他於2014、2015年兩度參加多媒體設計等職訓，結訓90日內無就業紀錄，撤銷資格並命繳回生活津貼6萬多元。宋不服提告，台北高等行政法院認為原處分並未違法，判宋敗訴，可上訴。

判決指出，宋在2016年6月13日至11月23日參加「民宿及休閒農場經營實務班（宜蘭）第1期」職前訓練，但勞動署北基宜花金馬分署發現，他之前兩度參加勞動署高屏澎東分署的多媒體相關培訓班，結訓後90日內無就業效果或紀錄，因此發函通知撤銷資格並命繳回生活津貼6萬6028元。

宋不服提告，主張契約書對何謂「就業效果」並無明確定義，曾提供求職紀錄證明，以示有求職意願，但受限於年齡門檻，無實際就職紀錄，僅能參與公益無償，即符合就業效果。

他說，自己是身心障礙者，具有中低收入戶老人生活津貼社會補助，手頭拮据，領取的生活津貼已作合理生活運用，繳回將受到巨大財產損失，嚴重影響生計。

法院指出，自辦失業者職前訓練目的在於提升職業技能、促進就業，得以自給自足，但社會資源有限，應作合理平等分配，作業要點才規定有不得報名相關限制，以避免短時間內少數人重複占用，對其他失業者不公。

法院查出，宋確實有參加紀錄且提出的求職紀錄證明，是由高雄市音律活化健康協會出具的感謝狀，是公益性質無償工作，無法證明他已於2014、2015年參加2次職前訓練後90日內，以求職成功，被特定雇主雇用工作而領有薪資，可維持個人生活，因此不採信他自始具備參訓資格。

勞動署發現宋不符資格，不予錄訓，之前核認具備參訓資及核准發給職業訓練生活津貼的處分，皆為違法，且以原處分撤銷時尚未滿2年，並未逾行政程序法所定的除斥期間。因此，以原處分撤銷參訓資格及命繳回職業訓練生活津貼6萬6028元，並無違法，判宋敗訴，可上訴。