君鴻酒店控拍賣「急如律令」 雄院三點聲明怒駁

2019-07-08 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄地標85大樓的「君鴻國際酒店」今天出面指控高雄地院執行法拍程序急如律令，三個月內完成三拍、又馬不停蹄要分配拍賣款，並聲明異議盼600名員工資遣費能列入債權。高雄地院今下午發聲明駁斥，表示依強制執行法拍賣、程序速度沒有異於尋常、沒急於將拍賣款分配，同時籲業者循法律途徑救濟。

雄院今年6月3日製作拍賣款項分配表，發現拍賣的價金還不足以清償第一順位抵押權人的債權，沒剩餘款項給後順位抵押權人，或刑事處分禁止扣押、分配的部分；君鴻在今天以前，也多次聲明異議指拍賣程序過快、應將員工資遣費納入債權等，院方認為所提事項不影響分配結果，才訂今天為分配期日。

雄院表示，本案債權人經過高雄地院、高雄高分院拍賣抵押物民事裁定，以及台北地院、高等法院本票裁定確定等，聲請執行債務人的財產，君鴻另曾對「禁止處分的資產得否拍賣」提聲明異議，也被駁回確定，所以依強制執行法進行拍賣分配，君鴻仍表不服，「誠屬遺憾」。

針對拍賣程序，雄院指出，若未達底價，依法再另行公告拍賣，「不得少於10日多於30日」，今年1月17日首次拍賣無人到場出價，第二次於2月14日舉行仍舊流標，第三次訂於3月14日，間隔都符合法律規定，沒有所謂「法拍程序的動作急如律令，異於尋常」。

雄院也指，全案3月14日拍定後，得標者同月28日就繳足價金54億多元，院方查報債權及稅捐等程序，製作分配表後，才決定7月8日為分配期日，歷時3個多月已略慢於一般案件，且今天也沒實際撥款，沒有「急於將拍賣款項分配」情形。