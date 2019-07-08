馬爾濟斯走失找主人 女子假愛心騙安置助養費被起訴

2019-07-08 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化黃姓女子前年9月間在臉書社團看到一隻馬爾濟斯狗走失、協尋主人的訊息，她表示願意提供安置處所，因動物救援結識的江姓女子也承諾每月支助她一千元助養費，但狗後來已被領養安置，黃女卻持續向江女請領助養費，江女得知後憤而提告，彰化地檢署偵查終結，依詐欺罪嫌提起公訴。

起訴書指出，黃姓女子（43歲）前年9月15日臉書社團「二林人的大小事」看到有一網友貼出一隻喪失右眼球馬爾濟斯走失，尋找主人，黃女安置小狗，並取名「泰迪」，後來因經濟有困難，向江女求助，江女答應從2018年1月起每月資助一千元，黃女明知當年月9日小狗已由馬姓臉友安置並尋找飼主，卻在11日下午與江女聯繫並收下她提供的一千元助養金。

江女隔月主動詢問黃女是否要來拿助養費，黃女還回覆「想說你不好過就不敢問你助養費了」，江回「曾答應要助養，就不能只有1個月」，黃女再次向江女收錢，而「泰迪」在3月已有美國愛狗人士領養，黃女卻LINE馬姓臉友在臉書張貼的小狗照片給江女，指稱「毛長了、有比較胖了」，詢問「這個月要助養嗎？」江女又提供一千元。

江女後來傳訊表示經濟狀況不好，之後每月只能給500元，黃女答應還傳訊「這幾次看到你都好捨不得」鼓勵她，江女並在4、5月給黃女500元，直到去年7月江女到黃女住處找不到狗，才知「泰迪」早被領養，得知自己被騙。