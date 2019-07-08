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前議員收賄判無罪是否要辯論？檢方聲請提案大法庭審理

2019-07-08 16:23聯合報 記者林孟潔╱即時報導

民進黨前台北市議員謝明達遭控向捷運局施壓關說人事案，收受包商賄賂220萬元，更三審依貪汙罪判3年10月徒刑，褫奪公權3年，最高法院去年撤銷原判決，自為改判無罪，但最高檢察署認為判決有違背法令之處，檢察總長提起非常上訴。最高法院今開庭行準備程序，謝明達今天未親自出庭，由委任律師代表出席。

最高檢察署訴訟組檢察官蔡瑞宗庭上表示，本案2000年起訴至判決超過17年，期間歷經一、二審、更審三次均認定謝明達有罪，而最高法院去年未經言詞辯論，也沒有新事實或新證據，只憑書面審酌即極端認定謝明達無罪，違背經驗法則。

他提出兩項爭點，包括法律審可否逕行變更事實審認定的重要事實後自為改判？第三審是否可以不經言詞辯論就擅自變更事實審認定的重要事實？他說，本案對未來最高法院可否自行認定事實，對法律適用上有重大影響，以免往後讓當事人覺得「法院像月亮，初一十五不一樣」，建請提案大法庭審理，釐清法律見解。

謝明達委任律師則說，最高法院自為改判判決並未變更基礎事實，而是在同一事實上做法律評價；另最高法院第三次發回更審，也有指出事實無法明確認定謝明達有罪，但更三審仍未增加基礎事實，檢方也未提出更有力的證據，因此最高法院自為改判並未違反法令。

法官諭知，是否提案大法庭會再由合議庭審酌；另本案涉及相關法律見解，已有先函詢學者專家，未來是否有必要邀請學者專家到庭表述意見，也會再由合議庭斟酌。

檢方起訴指出，謝明達曾任第六、七屆市議員，受包商負責人請託，施壓撤換捷運局東工處水環二所主任後，再分別收受150萬、70萬元匯款。高院更三審依不違背職務收賄罪判3年10月徒刑，褫奪公權3年；最高法院認為，案件起訴至今已17年8月，期間除謝明達外，其餘同案被告皆被判無罪確定，無從認定有關說人事，再以金錢行賄的事實，難認謝明達推薦人事及收取匯款有對價關係，是兩個不相干的行為，不構成貪汙罪要件，改判無罪確定。

謝明達自2000年9月14日至同年12月1日被羈押在看守所，長達79天，他18年後獲得清白，事後依刑事補償法請求每日補償金5000元，共39萬5000元。最高法院審酌，謝明達擔仼台北21文教基金會董事長是義務性質，為無給職，另無其他收入，羈押期間所受身體、精神上之痛苦、名譽減損、自由遭到拘束，認定以每日3300元為適當，准予補償26萬700元。

謝明達。本報資料照片
謝明達。本報資料照片
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捷運貪汙收賄
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