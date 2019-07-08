模板工人第7次酒駕請求減刑 法官認為矯正無效判刑10月
台南市卓姓模板工人被控今年1月12日在歸仁區涉嫌第7次酒後駕車，被查獲法辦、起訴，台南地院依公共危險罪判刑10月，卓不服提起上訴，並以他是一家經濟支柱，需工作維持家計請求減刑易科罰金；台南高分院法官認為，卓已是第7次酒駕，仍不知戒除酒癮，測得呼氣酒精濃度高達每公升1.33毫克，顯見上次服刑矯正並無成效，駁回上訴維持一審原判決確定。
判決說，卓姓工人今年1月12日下午5點多，在歸仁區某處飲酒後，酒後駕車行經歸仁區六甲路、六甲三街，被員警攔下酒測，呼氣酒精濃度高達每公升1.33毫克，被法辦、起訴。台南地院一審依公共危險罪，判處卓有期徒刑10月。
卓上訴指出，他為模板工，育有二子，需扶養80歲母親，因一時失慮致罹刑章，事後已坦承犯行，配合警偵態度良好，深具悔意，他是一家經濟支柱，需工作維持家計，又逢母親開刀要照顧，請求減輕其刑，准予易科罰金。
台南高分院法官調查，卓這次已經是第7次酒駕了，除第1次被處拘役外， 第2至第6分別被判處有期徒刑4月、5月、6月、8月、1年，執行完畢後，仍不知道戒除酒癮，這次查獲時測 得的呼氣酒精濃度值高達每公升1.33毫克，顯見上次服刑矯正並無成效，卓所說其職業、家況、經濟情形等，不能成為減刑的理由，法官並認為一審認事用法及量刑均無不當，應予維持，駁回上訴。
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