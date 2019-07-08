網路直播賣水產無預警關門 消保官提醒要馬上做這動作

2019-07-08 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



公司設立於台南市，以直播起家的知名水產批發商瓏豐水產，驚傳因資金周轉不靈無預警倒閉，其四草總店及安平旗鑑店皆未開門營業，臉書社團也已經關閉，蔡姓負責人目前神隱中。由於商家除開設實體餐廳供民眾用餐外，大多以直播方式販售水產價格比坊間販售還低廉，部分網購民眾都是先付款再宅配，如今不論廠商或團購消費者都索討無門，南市政府法制處自今尚未受理相關消費申訴案。

因業者已經神隱，臺南市政府法制處提醒以信用卡付款購買公司商品之民眾，應儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥相關證明文件，如簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等，於商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

至於以現金付款者，可要求瓏豐水產有限公司退款，亦得尋求法律途徑提起民事訴訟維護權益，法制處強調，若民眾後續有需要相關協助，可隨時撥打消費者服務專線1950洽詢；或至臺南市政府消費申訴；亦可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

法制處指出，購買預付型之商品，消費者須承擔將來業者是否能夠如期提供商品或服務，及商品或服務之品質是否良好等風險，因此購買前應注意企業經營者商譽、信用是否良好，及有無履約保證等，於購買前宜審慎評估，切勿因促銷優惠而大量購買，如認價格低廉實惠而欲大量購買時，應儘量採銀貨兩訖或取得一定擔保。

市府勞工局今天也前往關心受僱勞工權益，據瓏豐水產公司員工張先生表示，瓏豐公司請員工工作至7月6日下午2:00，6月份薪資將於7月20日發給(約定每月20日為發薪日），是否積欠工資，因發薪日未到無從論斷。

至於資遣費與特休假及失業給付、預告工資等等勞工權益事項，勞工局將持續釐清並主動聯繫勞工協助處理，若雇主有積欠工資、資遣費之情形，除協助確定債權之外並可協助勞工向勞工保險局申請工資墊償程序協助解決，以維勞工權益，後續有關事宜持續依法辦理。