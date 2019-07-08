男子持刀要保護費 店家拿鐵椅對抗加潑湯趕出去

2019-07-08 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市陳姓男子持2把藍波刀走進滷味店索討1萬元保護費，業者用鐵椅、電風扇和鍋子對抗，把他趕出去。此時警員到達，陳又拿刀殺傷警員，但被制伏。基隆地院審理時，陳辯稱癲癇發作才犯案，爭取減刑，但醫院精神鑑定未達躁狂或精神病發作診斷標準，被依強盜未遂、妨害公務罪判處應執行4年徒刑。全案可上訴。

判決指出，陳男去年9月22日午夜雙手各持1把藍波刀，進入褚姓夫婦經營的滷味，先將右手的藍波刀插在櫃檯，再對櫃檯內的褚妻說「來收保護費，拿出一萬塊」。褚妻回應「我們這邊沒在繳交保護費」，陳拔出插在櫃檯的藍波刀敲擊收銀機螢幕，恐嚇「妳是想死，還是怎麼樣。」

也在店內的褚姓業者出聲制止，陳雙手持刀作勢攻擊。褚拿起店內鐵椅阻擋，但後來鐵椅被陳奪下；改持店內電風扇砸向陳，但未成功，接著又拿起裝有液體的鍋子朝陳潑灑，陳才走出店外。

基隆市警二分局八斗子分駐所警員到場時，見陳雙手持刀坐在滷店店外階梯，王姓警員喝令陳放下刀子，陳未聽從，還走向王並揮動藍波刀。王先將陳壓制在階梯上，再由支援警力奪下藍波刀。王在制伏陳的過程中，左手中指被刀割傷。

法院開庭時，陳男辯稱癲癇症發作，是在不知情狀況進入滷味店。法院請陳男長期就醫的教學醫院進行精神鑑定，答覆案發前陳僅情緒偶有起伏、有殘餘聽幻覺；案發當時亦未達躁狂或精神病發作診斷標準，應不影響辨識行為違法。