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瓏豐水產無預警倒閉 南市法制處呼籲申請列爭議帳款

2019-07-08 15:56聯合報 記者陳俞安╱即時報導

知名水產批發商瓏豐水產驚傳因資金週轉不靈無預警倒閉，設立於台南市安南區的四草總店及安平旗鑑店皆未開門營業，臉書社團也已經關閉，負責人蔡志祥不知去向。瓏豐水產除了實體餐廳外，大多都是在網路上直播賣水產，部分網購民眾都是先付款再宅配，如今消費者恐面臨求助無門的窘境。台南市政府消保官室指出，目前尚未接獲民眾投訴的相關糾紛。

因業者已經神隱，台南市政府法制處提醒，以信用卡付款購買公司商品之民眾，應儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥相關證明文件，如簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等，於商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

至於以現金付款者，可要求瓏豐水產有限公司退款，亦得尋求法律途徑提起民事訴訟維護權益，法制處強調，若民眾後續有需要相關協助，可隨時撥打消費者服務專線1950洽詢；或至台南市政府消費申訴；亦可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

台南市政府法制處指出，購買預付型之商品，消費者須承擔將來業者是否能夠如期提供商品或服務，及商品或服務之品質是否良好等風險，因此購買前應注意企業經營者商譽、信用是否良好，及有無履約保證等，於購買前宜審慎評估，切勿因促銷優惠而大量購買，如認價格低廉實惠而欲大量購買時，應儘量採銀貨兩訖或取得一定擔保。

瓏豐水產驚傳經營不善倒閉，台南市政府法制處提醒信用卡付款購買者儘速向發卡銀行申請...
瓏豐水產驚傳經營不善倒閉，台南市政府法制處提醒信用卡付款購買者儘速向發卡銀行申請列爭議帳款。記者陳俞安／翻攝
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信用行政院民事訴訟
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