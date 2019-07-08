瓏豐水產無預警倒閉 南市法制處呼籲申請列爭議帳款

2019-07-08 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



知名水產批發商瓏豐水產驚傳因資金週轉不靈無預警倒閉，設立於台南市安南區的四草總店及安平旗鑑店皆未開門營業，臉書社團也已經關閉，負責人蔡志祥不知去向。瓏豐水產除了實體餐廳外，大多都是在網路上直播賣水產，部分網購民眾都是先付款再宅配，如今消費者恐面臨求助無門的窘境。台南市政府消保官室指出，目前尚未接獲民眾投訴的相關糾紛。

因業者已經神隱，台南市政府法制處提醒，以信用卡付款購買公司商品之民眾，應儘速向發卡銀行洽詢，依信用卡定型化契約規定，備妥相關證明文件，如簽帳單、發票、購買證明、收據、使用紀錄、會員卡等，於商品未獲提供日120日內，向發卡銀行提出爭議帳款扣款申請，並預留發卡銀行15日作業時間，以保障自身權益。

至於以現金付款者，可要求瓏豐水產有限公司退款，亦得尋求法律途徑提起民事訴訟維護權益，法制處強調，若民眾後續有需要相關協助，可隨時撥打消費者服務專線1950洽詢；或至台南市政府消費申訴；亦可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。