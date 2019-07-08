靶場抗命！二兵持槍遭圍毆 同梯弟兄遭判拘役30天

2019-07-08 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



吳姓二兵2年前至成功嶺靶場進行射擊訓練，但因違抗長官軍令，還拿著步槍放在腹部晃動，當時同梯的李姓、林姓二兵脫隊，衝到前方毆打吳，林還拿鋼盔敲打吳頭部，現場亂成一團，士林地方法院，認為李犯下共同傷害罪，判處拘役30日，可易科罰金3萬元，林則另行審理。

判決指出，遭打的吳和李、林2人是同梯弟兄，2017年2月8日入伍，在陸軍104旅步4營步1連服役，同年3月2日鄭姓中尉副連長、曹姓上士值星班長，帶領全連士兵至成功嶺營區靶場進行射擊訓練，吳因抗命遭李、林打傷。

吳經值星班長多次點呼才出列領槍，但領槍後違抗鄭姓副連長的命令「把槍持好」、「回到座位站好」「把槍交給鄰兵，並做到位置上」「如果不交槍給鄰兵，我就自己拿槍」、「把槍交給我」等5道命令。

吳堅持不放手中步槍，遭李、林2人拉倒在地、拳打腳踢，林還拿鋼盔打傷吳頭部，導致吳手部手臂、鼻子等處受傷。

吳在法庭稱，副連長叫我交槍，「我和他雙方僵持在那幾分鐘，李、林、蔡等3人衝上來要搶我的槍，混亂中激怒我，我才沒控制好自己，動手揮到蔡的臉」。現場目擊的證人證稱，吳先是被抓衣領，吳甩手打到蔡的眼睛，林拿頭盔敲吳的頭。

李辯稱，吳跟副連長有拉扯，上前要制止時，看到吳出拳打蔡，才上前拉開，沒有毆打吳。法院審酌，李和吳是同連服役士兵，因吳未服從副連長命令，擅自徒手毆打吳未能達成和解，依共同犯傷害罪，判處拘役30天，可易科罰金3萬元。