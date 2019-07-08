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影／陸漁船越界捕魚拒受檢 海巡押回11人漁貨全海拋

2019-07-08 15:09聯合報 記者游振昇╱即時報導

海巡署台中海巡隊今天在台中港外海，查獲一艘陸藉漁船越界捕魚又拒絕受檢，海巡人員強勢執法押回船上11人，漁貨當場海拋。

今天早上，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部轉台中漁業電台報案，在台中大甲溪外海27浬處，有大陸漁船出沒，請派艇前往查處，台中海巡隊獲報後，派遣PP10035巡防艇趕赴現場，巡防艇回報抵達台中港外約28浬，發現1艘中國大陸籍「無船名」越界作業漁船，經廣播該船仍蛇行拒絕受檢。

台中海巡隊強制登檢，確認陸船船名為「閩Ｏ漁01XX2號」，該船企圖塗銷船名規避檢查，船上有大陸籍黃姓船長等11人，船艙並有漁獲300公斤，依法實施海拋；另查出該船7月5日從福建省小岞漁港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，將該艘陸船(120噸)及黃姓船長等11人，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，台中海巡隊今天將船押返台中港隊部碼頭偵辦。

台中海巡隊表示，為使國人「立即、有效」感受到海巡嚴正強勢執法作為，藉由優勢艦艇能量，靈活部署查緝，彰顯政府守護海疆、維護海洋資源及保護漁民權益之決心，該隊籲請民眾共同打擊越界大陸漁船，若發現海上不法，可撥打(04)26572782或海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

台中海巡隊查獲陸漁船越界捕魚，帶回船上11人，漁貨當場海拋。圖／台中海巡隊提供
台中海巡隊查獲陸漁船越界捕魚，帶回船上11人，漁貨當場海拋。圖／台中海巡隊提供
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台中海巡隊查獲陸漁船越界捕魚，帶回船上11人，漁貨當場海拋。圖／台中海巡隊提供
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台中海巡隊查獲陸漁船越界捕魚，帶回船上11人，漁貨當場海拋。圖／台中海巡隊提供
台中海巡隊查獲陸漁船越界捕魚，帶回船上11人，漁貨當場海拋。圖／台中海巡隊提供
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海巡署福建漁民
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