親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

台鐵爆炸案中被燒傷聽力受損 她要求國賠被法官拒絕

2019-07-08 14:08聯合報 記者林孟潔╱即時報導

男子林英昌3年前在新竹開往基隆的區間車上引爆爆裂物，造成25名旅客受傷，其中同車的廖姓女子四肢多處燒傷、聽力損傷異常，她認為台鐵放任林英昌帶爆裂物上車，顯有疏失，除已領到的賠償金外，再向台鐵請求國家賠償137萬餘元。台北地方法院認為事故肇因出自於林英昌，難認台鐵有過失，因此判台鐵免賠，仍可上訴。

廖女提告主張，林英昌2016年7月7日晚間9時許攜帶爆裂物搭區間車，待列車抵達松山火車站時，林突然引爆爆裂物自殺，造成同車的她四肢多處二至三度燒傷，兩側聽力異常受損，排汗功能也受影響。

她認為，台鐵值班人員未能發覺旅客怪異舉動或攜帶違禁品，放任林英昌帶爆裂物上車還引爆，未盡安全輸送旅客的義務，顯有疏失；要求賠償醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金共213萬餘元，但台鐵僅依交通部頒布的賠償辦法，補償她76萬餘元，拒絕賠償她剩下的137萬餘元，因此提告請求國家賠償。

台鐵抗辯，爆炸事故是因林英昌個人自殺行為導致，事發前林並沒有異常行為，也沒有人通報異常狀況，因此台鐵沒有過失；另依照廖女的傷勢並非重傷，依辦法應給予最高金額40萬元，但台鐵視情形已經給付76萬餘元，超過辦法所定上限。

法官認為，事故是因為林英昌遭受歧視、受人欺負，認為社會對他有所虧欠及不公，才會引爆爆裂物自殺，並對社會報復，表達心中不滿情緒，並非台鐵對於車廂保養、駕駛人員等有何操作不當或疏失，加上林將爆裂物裝在背包中，外觀和一般行李無異，引爆也是一瞬間的事情，實在難以期待台鐵能做何檢查或預防措施，因此判台鐵免賠，廖女敗訴，仍可上訴。

2016年台鐵爆炸案。本報資料照片
2016年台鐵爆炸案。本報資料照片
分享

台鐵區間車爆炸國賠
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

狠男討債射殺再棄屍「未泯滅人性」 二審改判18年

2019-07-08 12:51

影／陸漁船越界捕魚拒受檢 海巡押回11人漁貨全海拋

2019-07-08 15:09

告別式擲筆 民俗專家打臉潘恒旭「沒聽過不代表沒有」

2019-07-08 15:03

雙子星弊案控週刊報導不實 賴素如求償300萬敗訴確定

2019-07-08 13:11

向壹週刊求償300萬元 賴素如敗訴確定

2019-07-08 12:51

出匝道晚起步先轉彎 兩車擦撞…法院判前車免賠

2019-07-08 12:39

旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回

2019-07-08 12:24

八仙事件第三度聲請再議 被害家屬：企業要拿出良心！

2019-07-08 12:23

兩個女人的戰爭 蔣月惠控告女議員公然侮辱

2019-07-08 12:14

叫傳播妹不付錢 男淪為肉靶受私刑

2019-07-08 12:13

酒駕連3日大執法結束 台中巿警局：未見具體差異

2019-07-08 12:03

台灣司法輿情調查 近4成民眾信任法官

2019-07-08 11:39

司法民調出爐 年輕、高學歷民眾最信任法官

2019-07-08 11:39

偽稱公視製作人拍年度大戲 詐欺累犯遭起訴

2019-07-08 11:05

奪槍後打傷對方辯正當防衛 檢起訴理由：報復性反擊

2019-07-08 11:02

提供人頭帳戶給詐騙集團使用 兩女吃官司

2019-07-08 10:17

男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情

2019-07-08 08:27

騎士「高雄式左轉」慘遭撞斃 小貨車搶黃燈仍無罪

2019-07-07 21:04

娶百萬年薪離婚陸女遭控假結婚 法院認證有愛情

2019-07-07 18:15

副教授登載不實文書罪 校方：開學後才會討論續聘否

2019-07-07 17:46

清大女教授買登山裝 卻申報文具核銷被抓包

2019-07-07 15:15

他騎車搖晃 4車閃躲不及連環撞 告他肇逃傷害都不起訴

2019-07-07 12:22

不滿妻離婚小鮮肉21樓鬧輕生 警忍軟腳窗旁搏感情

2019-07-06 08:21

「反鐵籠公投」集會將登場　警公布交管措施

2019-07-05 20:14

就是愛巧克力 75歲婦人賣場行竊藏包被逮

2019-07-04 14:36

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13
看更多

熱門文章

影／蘇貞昌在殉職勇警追思會簽名摔筆？ 警政署：造謠

2019-07-07 19:52

普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生

2019-07-07 22:55

蘇揆告別式擲筆 潘恒旭：我是屏東人 從沒聽過這習俗

2019-07-08 11:00

被誤傳在殉職員警李承翰告別式摔筆 蘇貞昌說明真相

2019-07-07 19:38

蘇貞昌在員警告別式擲筆 葉毓蘭：被抹黑一定不好受

2019-07-08 08:21

蘇貞昌擲筆影片被廣傳 周偉航：99%是中共出菜

2019-07-08 08:39

對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

2019-07-08 10:28

遭控於勇警告別式摔筆 蘇貞昌痛批扭曲：擲筆是家鄉習俗

2019-07-07 21:27

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

2019-07-08 12:48

蘇貞昌告別式摔筆？莊瑞雄還原經過：那隻筆很難寫

2019-07-08 11:50

2歲女童獨自夜遊 掌中玄機助警尋家

2019-07-07 22:00

台中受虐女嬰好轉會握手指 送給生母最好的生日禮物

2019-07-07 20:38

告別式摔筆影音有蹊蹺！羅友志看到關鍵背影急喊別中計

2019-07-08 12:38

弔唁殉職鐵路警 馬英九嘆：反服貿抗爭羞辱警卻不罰

2019-07-08 09:31

蘇貞昌告別式摔筆？石心禮儀：請網友不要惡意帶風向

2019-07-08 11:22

男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情

2019-07-08 08:27

大腿被摸了1小時 少女遭猥褻下公車哭了

2019-07-07 19:49

潘恒旭說沒聽過擲筆習俗 王定宇：草包就是草包！

2019-07-08 13:45

已婚男「工地之戀」出軌同事 妻見2歲私生子提告

2019-07-08 07:48

勇警李承翰16日舉行告別式 靈位入祀忠烈祠

2019-07-07 16:13

叫傳播妹不付錢 男淪為肉靶受私刑

2019-07-08 12:13

男與未成年嘿咻30次致懷孕 少女及媽媽不追究求償

2019-07-08 11:28

騎士「高雄式左轉」慘遭撞斃 小貨車搶黃燈仍無罪

2019-07-07 21:04

高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」

2019-07-07 23:44

狂揮20拳救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：這個社會病了

2019-07-08 12:23

豐原老農槍擊案24小時內破案 分局長頒發4萬元獎金

2019-07-07 15:45

副教授登載不實文書罪 校方：開學後才會討論續聘否

2019-07-07 17:46

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

2019-07-08 14:48

男半夜停車場聊天被機車包圍砍傷 板橋警速逮6嫌

2019-07-08 10:18

高市蚵仔寮海灘驚傳溺水 15歲少年下落不明

2019-07-07 21:48

電影院看《寄生上流》卻講日語？ 她知真相從生氣到大笑

2019-07-08 11:39

無票旅客未來不得進站 台鐵局長：嚴格執行

2019-07-08 10:54

退警集會悼念李承翰 未合法申請自行解散

2019-07-07 17:46

花蓮男子在砂婆噹溪跳水 溺水不治

2019-07-07 15:35

誤認詹江村濫用職權查水表 館長下午登門道歉

2019-07-08 14:45

台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

2019-07-08 14:24

告別式擲筆斷厄運之必要 民俗專家這樣說

2019-07-08 14:46

前鎮加工區工廠火警 黑煙竄天幸無人傷亡

2019-07-08 00:04

影／無辜老農遭槍擊 起因兇嫌懷疑被害人取走電纜線

2019-07-07 16:29

女遊客疑被丟包求助警 原來計程車上山輪卡邊溝也受困

2019-07-08 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top