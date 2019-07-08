台鐵爆炸案中被燒傷聽力受損 她要求國賠被法官拒絕

2019-07-08 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子林英昌3年前在新竹開往基隆的區間車上引爆爆裂物，造成25名旅客受傷，其中同車的廖姓女子四肢多處燒傷、聽力損傷異常，她認為台鐵放任林英昌帶爆裂物上車，顯有疏失，除已領到的賠償金外，再向台鐵請求國家賠償137萬餘元。台北地方法院認為事故肇因出自於林英昌，難認台鐵有過失，因此判台鐵免賠，仍可上訴。

廖女提告主張，林英昌2016年7月7日晚間9時許攜帶爆裂物搭區間車，待列車抵達松山火車站時，林突然引爆爆裂物自殺，造成同車的她四肢多處二至三度燒傷，兩側聽力異常受損，排汗功能也受影響。

她認為，台鐵值班人員未能發覺旅客怪異舉動或攜帶違禁品，放任林英昌帶爆裂物上車還引爆，未盡安全輸送旅客的義務，顯有疏失；要求賠償醫療費、看護費、不能工作損失、精神慰撫金共213萬餘元，但台鐵僅依交通部頒布的賠償辦法，補償她76萬餘元，拒絕賠償她剩下的137萬餘元，因此提告請求國家賠償。

台鐵抗辯，爆炸事故是因林英昌個人自殺行為導致，事發前林並沒有異常行為，也沒有人通報異常狀況，因此台鐵沒有過失；另依照廖女的傷勢並非重傷，依辦法應給予最高金額40萬元，但台鐵視情形已經給付76萬餘元，超過辦法所定上限。