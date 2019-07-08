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狠男討債射殺再棄屍「未泯滅人性」 二審改判18年

2019-07-08 12:51聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄男子柯傑雄遭控前年為母討債，竟涉開槍擊中張姓代書背部，強押上車不送醫造成張休克死亡，再找友人共同到大寮的墓地草叢棄屍，全案一審依犯殺人等罪，判柯無期徒刑。高雄高分院認為，柯一時衝動犯下大錯，事後還帶警方找到屍體，未達泯滅人性程度，今天上午改判18年徒刑、褫奪公權8年。可上訴。

判決指出，柯傑雄（39歲）因張姓代書的妹妹，積欠母親六合彩賭債45萬元，張姓代書也撇清債務與他無關，讓柯母找不到人討債，張此時卻又遊說柯母投資他將開設的天九牌賭場，柯傑雄得知此事，認為張姓代書不還債又疑想騙錢。

柯傑雄為逼人出面處理債務，2017年8月8日深夜到張姓代書家外守候，並一路尾隨張的車到前鎮區后安路某遊戲場，柯上前亮槍，張趕緊逃出車外，不料遭柯開槍射中背部，柯傑雄再進入遊戲場將負傷的張拖出來，押上車開走。

不料奄奄一息的張姓代書，在車內求助送醫，但柯傑雄置之不理，造成張途中就因腹腔出血、大量血胸、低血容性而休克死亡，柯於是另找黃保憲、金國興開另部車引導，到大寮的山區墓地草叢棄屍。

柯傑雄到案後承認開槍，辯稱沒想殺人，是為阻止張姓代書逃逸才朝背部開槍，若有殺意就會射頭了，一審認為，柯開槍時應能預知會造成死亡，且不理會張的求救未送醫，不採信辯詞，依犯殺人、遺棄屍體等罪判無期徒刑。

上訴後，二審合議庭認為柯傑雄不像一般面對被害人直接開槍，動機是為母討債，非自己本身情、仇或財殺，惡性程度有差別，撤銷改判，並考量柯漠視張姓代書生命價值，但屬一時衝動犯下大錯，另有棄屍，也帶警方找出位置讓死者家屬迎回遺體安葬，可見未達泯滅人性，判18年徒刑，褫奪公權8年。

另黃保憲一審依犯遺棄屍體罪判9月徒刑，二審駁回定讞，金國興一審被依犯遺棄屍體、槍砲等罪判刑5年6月，未上訴定讞。

柯傑雄（左一）指出棄屍張姓代書位置。記者林伯驊／翻攝
柯傑雄（左一）指出棄屍張姓代書位置。記者林伯驊／翻攝
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警方當時帶柯傑雄（左二）指認棄屍位置。記者林伯驊／翻攝
警方當時帶柯傑雄（左二）指認棄屍位置。記者林伯驊／翻攝
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柯傑雄涉開槍擊中張姓代書，卻拒送醫害張死亡，再載往偏僻山區棄屍。記者林伯驊／翻攝
柯傑雄涉開槍擊中張姓代書，卻拒送醫害張死亡，再載往偏僻山區棄屍。記者林伯驊／翻攝
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棄屍殺人
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