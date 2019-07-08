出匝道晚起步先轉彎 兩車擦撞…法院判前車免賠

2019-07-08 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



張姓女子與嚴姓男子各自開車，分從北二高匝道外側、內側車道左轉基金一路時擦撞。保險公司理賠嚴男3萬多元修車費後向張女求償，張女辯稱是嚴未煞停禮讓才撞上，她無過失。法官勘驗行車紀錄器畫面，認為是張女先完成左轉，且無不當駕駛行為免賠。

台壽保產險公司提告指出，2017年1月6日近午張女駕駛小貨車，行經基隆市基金一路、北二高交流道出口時，因轉彎疏忽，未保持行車安全間隔，撞擊嚴男駕駛的轎車，造成嚴車受損，修復費共3萬3040元。台壽保已依保險契約給付，並訴請張女給付原告3萬3040元。

張女答辯，兩車都是從北二高交流道駛出匝道後左轉，她開在嚴車前方，且先在車道完成左轉，並未跨越中間車道線，嚴車轉彎時，應先煞停禮讓。回顧車禍發生場景，嚴車若不撞擊她的車，將會撞擊左側分隔島，她並無過失，台壽保不應要求她賠償。

法院調查，台壽保主張基隆市警局道路交通事故初步分析研判表，初步指肇事原因是張女開車轉彎疏忽，但因事故發生後，報案時兩車均已移動，也無雙方談話紀錄或調查筆錄證明。

法庭勘驗警方送交法院的行車紀錄器畫面，看到事故前嚴駕駛的轎車停在匝道白色停止線內側車道，張的小貨車在外側車道。轎車先啟動駛過白色停止線，6秒後小貨車駛過白色停止線。又過了3秒，小貨車左轉至高架橋下，1秒後轎車車頭在靠近白色虛線處，碰撞小貨車左側車門。

法官認為，張女小貨車比嚴男轎車先完成左轉彎，嚴車緊隨在後，因疏於注意，未與小貨車保持安全間隔，才會撞上，應負過失責任。張女並無不當駕駛行為，對此事故無可歸責之處，未採信市警局初步研判表見解。