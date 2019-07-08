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八仙塵爆第三度聲請再議 被害家屬：企業要拿出良心！

2019-07-08 12:23聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

八仙塵爆案造成486人嚴重傷亡，士林地檢署三度不起訴八仙樂園業者11人，八仙塵爆律師團及家屬不服，認為司法不公不義，無法接受八仙樂園租借場地給瑞博公司舉辦彩色派對，竟不負過失責任，「企業良心何在」，法扶律師團今日至士林地檢署第三度提出再議，盼司法能還個公道。

今日20多名被害人家屬，至士林地檢署聲援律師團提出再議，傷者豆腐千金的父親陳爸爸，今日特定從花蓮北上，他指出，大企業要本著良心，「我們要求的企業良心要拿出來，不能只是賺錢」。

陳爸爸說，小孩在傷痛中慢慢走出來，慢慢好的過程，「我們心越來越痛」，還得面對就業問題，社會大眾常對受害者有所誤解，八仙是合法的場地，孩子是去參加活動發生塵爆，真的很無辜。陳爸爸強調，「我們不是要錢，而是事情發生要共同面對」。

八仙罹難者家屬蘇進法表示，第三次不起訴處分書內容，跟第一、第二次區別不大，檢方還是在維護八仙業者，對受害人來說，還是無法申張正義。今早律師團拿著書狀進入士林地檢署聲請再議，請高檢署回續偵。士林地檢署今日表示，依法處理。

律師周信文指出，提起再議原因是，案發至今四年，司法仍無法還被害人公道，應負起賠償責任之人，至今仍分文未償。他說，八仙樂園陳柏廷、陳慧穎，同意瑞博公司在「彩色派對」使用「八仙樂園」商標，被害人認為彩色派對是八仙樂園舉辦活動而參與。

依監察院調查報告，發生塵爆地點是陳柏廷擔任董事長後，非法擴大營業且「未取得使用執照」區域，無視主管機關禁令，與瑞博公司從事彩色派對，造成傷亡，實有重大業務過失。

檢方不起訴處分書認定，塵爆發生因果條件，舞台搭設在凹槽水池內，致色粉堆積該處而加劇塵爆現象之燃燒。八仙樂園將場地租借給瑞博公司舉辦彩色派對，明知在凹槽水池噴射彩色色粉，極易遭成粉塵堆積，難辭業務過失責任。

台灣627八仙塵爆受害人保護協會理事長吳聲彣，帶領眾人齊聲呼喊「點亮司法，還我公平正義！」。他表示，檢方三次不起訴實屬不公不義，案發至今多年，受害人早已筋疲力盡，至今仍盼司法早日還給公道。

八仙塵爆至今，士林地檢署僅依業務過失致死罪嫌起訴呂忠吉1人。八仙樂園董事長陳柏廷、總經理陳慧穎、行政總監林玉芬、瑞博國際掛名負責人周宏瑋、承包商東世多媒體傳播公司負責人邱柏銘、呂忠吉友人沈浩然、彩色派對工讀生盧建佑、特效人員廖俊明等8人獲不起訴。遭追加告訴的八仙業務部主任鐘婉玲、八仙管理部副理鄭權、八仙運休部代理組長鄭兆捷3人，也獲不起訴處分。

受害者家屬呼喊「點亮司法，還我公平正義！」記者蕭雅娟／攝影
受害者家屬呼喊「點亮司法，還我公平正義！」記者蕭雅娟／攝影
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律師遞狀聲請再議。記者蕭雅娟／攝影
律師遞狀聲請再議。記者蕭雅娟／攝影
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八仙塵爆家屬及律師團到士檢提出第三度再議。記者蕭雅娟／攝影
八仙塵爆家屬及律師團到士檢提出第三度再議。記者蕭雅娟／攝影
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八仙樂園呂忠吉
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