親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

希臘大選變天！右翼重返，「歐債紓困總理」下台

大地震10年內恐襲洛杉磯！專家估一半建物遭殃 更慘的是…

叫傳播妹不付錢 男淪為肉靶受私刑

2019-07-08 12:13聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北一名男子因為與傳播妹有債務糾紛，日前帶另一名傳播妹住進汽車旅館時，遭4名男子闖入房間，被逼下跪和毆打，還淪為人肉標靶射BB，最後還被強拍裸照上傳網路；新北地院審理此案，認定帶頭的周姓男子涉犯2件強制罪和1件個資法，其中一件強制罪判刑10月，另外一件強制罪和違法個資法則是判刑8月、得易科罰金。

據了解，被害男子報案時指認動手的其中一人是有多項前科的周姓男子。他控訴對方不僅動手、喝令他跪下和脫光衣服，還逼他交出手機並拍下裸照，將裸照和影片發送到他的微信好友群組，害他名譽受損，因此控告強制、強盜和妨害名譽等罪。

周男坦承打人和拿手機，供稱是被害男子欠傳播妹錢不還，自己是替傳播妹出口氣，但他否認強盜，辯稱是對方叫傳播不付錢，才會拿手機當抵押品，強調男子自己也同意這個做法。

法院調查現場錄影影片，周男曾問被害男子「你只有點傳播是不是？是不是？要騙傳播嗎」，對方表示「我沒有，我的心態真的沒有這個意思」，周男又問「你跟大家借多少錢」，對方也答「總共是一萬七」；法院認為，周男雖確實拿了手機，但他強調雙方有債務關係並非沒有依據，最後只論強制罪。

法院審酌周男以威脅方式逼被害男子下跪和交出手機，達到目的後仍不罷休，又強迫對方脫光衣服和拍攝裸照，造成對方名譽、精神損害甚巨，行為實屬不該，但念及他犯後尚知坦承，審酌其家庭背景後量處其刑。

新北一名男子因為與傳播妹有債務糾紛，日前帶另一名傳播妹住進汽車旅館時，遭4名男子...
新北一名男子因為與傳播妹有債務糾紛，日前帶另一名傳播妹住進汽車旅館時，遭4名男子闖入房間，被逼下跪、毆打，還淪為人肉靶子射BB彈。示意圖／本報資料照片
分享

裸照新北
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回

2019-07-08 12:24

八仙塵爆第三度聲請再議 被害家屬：企業要拿出良心！

2019-07-08 12:23

兩個女人的戰爭 蔣月惠控告女議員公然侮辱

2019-07-08 12:14

色男誘拐鄰家女 騙進公廁襲胸用下體狂蹭

2019-07-08 12:03

酒駕連3日大執法結束 台中巿警局：未見具體差異

2019-07-08 12:03

鬧區快車道狗被丟包還追著主人跑 網友：哭了啦

2019-07-08 12:03

雲林華山、樟湖及永光派出所 3新所長7月上任

2019-07-08 12:01

台灣司法輿情調查 近4成民眾信任法官

2019-07-08 11:39

司法民調出爐 年輕、高學歷民眾最信任法官

2019-07-08 11:39

偽稱公視製作人拍年度大戲 詐欺累犯遭起訴

2019-07-08 11:05

奪槍後打傷對方辯正當防衛 檢起訴理由：報復性反擊

2019-07-08 11:02

提供人頭帳戶給詐騙集團使用 兩女吃官司

2019-07-08 10:17

男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情

2019-07-08 08:27

騎士「高雄式左轉」慘遭撞斃 小貨車闖黃燈仍無罪

2019-07-07 21:04

娶百萬年薪離婚陸女遭控假結婚 法院認證有愛情

2019-07-07 18:15

副教授登載不實文書罪 校方：開學後才會討論續聘否

2019-07-07 17:46

清大女教授買登山裝 卻申報文具核銷被抓包

2019-07-07 15:15

他騎車搖晃 4車閃躲不及連環撞 告他肇逃傷害都不起訴

2019-07-07 12:22

妙齡女臉書貼起訴書 被控洩個資遭判刑2月

2019-07-07 09:08

不滿妻離婚小鮮肉21樓鬧輕生 警忍軟腳窗旁搏感情

2019-07-06 08:21

「反鐵籠公投」集會將登場　警公布交管措施

2019-07-05 20:14

就是愛巧克力 75歲婦人賣場行竊藏包被逮

2019-07-04 14:36

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13
看更多

熱門文章

影／蘇貞昌在殉職勇警追思會簽名摔筆？ 警政署：造謠

2019-07-07 19:52

普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生

2019-07-07 22:55

被誤傳在殉職員警李承翰告別式摔筆 蘇貞昌說明真相

2019-07-07 19:38

蘇貞昌擲筆影片被廣傳 周偉航：99%是中共出菜

2019-07-08 08:39

蘇貞昌在員警告別式擲筆 葉毓蘭：被抹黑一定不好受

2019-07-08 08:21

一名女嬰被遺棄鳳梨田工寮內 消防隊及時搶救

2019-07-07 13:01

祖宗牌姓名顛倒西洋式寫法？命理師：真寫錯 運勢有差

2019-07-07 14:02

遭控於勇警告別式摔筆 蘇貞昌痛批扭曲：擲筆是家鄉習俗

2019-07-07 21:27

對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

2019-07-08 10:28

是扇不是刀啦！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

2019-07-07 12:33

台中受虐女嬰好轉會握手指 送給生母最好的生日禮物

2019-07-07 20:38

2歲女童獨自夜遊 掌中玄機助警尋家

2019-07-07 22:00

清大女教授買登山裝 卻申報文具核銷被抓包

2019-07-07 15:15

蘇揆告別式擲筆 潘恒旭：我是屏東人 從沒聽過這習俗

2019-07-08 11:00

大腿被摸了1小時 少女遭猥褻下公車哭了

2019-07-07 19:49

弔唁殉職鐵路警 馬英九嘆：反服貿抗爭羞辱警卻不罰

2019-07-08 09:31

男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情

2019-07-08 08:27

李承翰靈堂弔唁民眾多 公祭擬移至嘉義市

2019-07-07 14:16

支持罷免韓送煎餅 高雄甜點店遭恐嚇「斷胳臂」報案

2019-07-07 14:23

已婚男「工地之戀」出軌同事 妻見2歲私生子提告

2019-07-08 07:48

勇警李承翰16日舉行告別式 靈位入祀忠烈祠

2019-07-07 16:13

騎士「高雄式左轉」慘遭撞斃 小貨車闖黃燈仍無罪

2019-07-07 21:04

高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」

2019-07-07 23:44

蘇貞昌告別式摔筆？石心禮儀：請網友不要惡意帶風向

2019-07-08 11:22

豐原老農槍擊案24小時內破案 分局長頒發4萬元獎金

2019-07-07 15:45

副教授登載不實文書罪 校方：開學後才會討論續聘否

2019-07-07 17:46

涉槍擊豐原老農 警今逮涉案男依殺人未遂偵辦

2019-07-07 13:34

殺警嫌犯今與家屬面會 鄭嫌：有人想害死我

2019-07-07 14:47

高市蚵仔寮海灘驚傳溺水 15歲少年下落不明

2019-07-07 21:48

花蓮男子在砂婆噹溪跳水 溺水不治

2019-07-07 15:35

退警集會悼念李承翰 未合法申請自行解散

2019-07-07 17:46

影／無辜老農遭槍擊 起因兇嫌懷疑被害人取走電纜線

2019-07-07 16:29

李承翰母：嚴辦嫌犯 不然沒人要當警察

2019-07-07 13:09

男與未成年嘿咻30次致懷孕 少女及媽媽不追究求償

2019-07-08 11:28

娶百萬年薪離婚陸女遭控假結婚 法院認證有愛情

2019-07-07 18:15

發送前女友裸照 男理由瞎扯「澄清我沒偷拍」

2019-07-07 13:10

前鎮加工區工廠火警 黑煙竄天幸無人傷亡

2019-07-08 00:04

蘇貞昌告別式摔筆？莊瑞雄還原經過：那隻筆很難寫

2019-07-08 11:50

影／悼念李承翰 退休警高喊愛警察、護台灣

2019-07-07 15:09

新店青潭堰見浮屍 初步研判晨泳不慎溺斃

2019-07-07 15:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top