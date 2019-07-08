叫傳播妹不付錢 男淪為肉靶受私刑

2019-07-08 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名男子因為與傳播妹有債務糾紛，日前帶另一名傳播妹住進汽車旅館時，遭4名男子闖入房間，被逼下跪和毆打，還淪為人肉標靶射BB，最後還被強拍裸照上傳網路；新北地院審理此案，認定帶頭的周姓男子涉犯2件強制罪和1件個資法，其中一件強制罪判刑10月，另外一件強制罪和違法個資法則是判刑8月、得易科罰金。

據了解，被害男子報案時指認動手的其中一人是有多項前科的周姓男子。他控訴對方不僅動手、喝令他跪下和脫光衣服，還逼他交出手機並拍下裸照，將裸照和影片發送到他的微信好友群組，害他名譽受損，因此控告強制、強盜和妨害名譽等罪。

周男坦承打人和拿手機，供稱是被害男子欠傳播妹錢不還，自己是替傳播妹出口氣，但他否認強盜，辯稱是對方叫傳播不付錢，才會拿手機當抵押品，強調男子自己也同意這個做法。

法院調查現場錄影影片，周男曾問被害男子「你只有點傳播是不是？是不是？要騙傳播嗎」，對方表示「我沒有，我的心態真的沒有這個意思」，周男又問「你跟大家借多少錢」，對方也答「總共是一萬七」；法院認為，周男雖確實拿了手機，但他強調雙方有債務關係並非沒有依據，最後只論強制罪。