酒駕連3日大執法結束 台中巿警局：未見具體差異

2019-07-08 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



酒駕新法在1日上路，台中市警局從1日開始，規劃連續3天的酒駕路檢的大執法，總計查獲131件酒駕案件，其中有11件拒測案件，駕駛人將吃上18萬元罰單，3日以後，台中市警局所轄回歸例行性的酒駕取締勤務，從4日至7日為止，台中市警局總計查獲136件酒駕案件，拒測的人數仍有7件。台中市警局交通大隊表示，加重拒測罰則後，能否有效遏阻酒駕歪風，仍待後續觀察。

台中市警局交通大隊統計，酒駕大執法期間為1至3日，總計查獲酒駕案件為131件，包括酒測超標34件、公共危險72件、拒測11件等，專案勤務結束後，各分局回歸常態性規劃酒駕取締，4日至7日查獲酒駕件數136件，包括酒駕超標85件、公共危險36件、拒測7件等。

台中市警局交通大隊表示，新法上路迄今僅一周，查獲件數尚未見具體差異，仍需長時間的觀察，才能看出酒駕新法對於遏阻酒駕的效果。

「台灣人有僥倖心態」，資深警官表示，從數據來看，酒駕查獲件數不論是在酒駕大執法前後，跟去年同期數字相比，都沒有明顯的降低。