雲林華山、樟湖及永光派出所 3新所長7月上任

2019-07-08 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗南警分局華山、樟湖及永光派出所3位所長，因生涯規劃今年6月2日退休，華山所由斗南派出所巡佐沈國槐派令、樟湖派出所由原華山派出所副所長石席宇派任、永光派出所所長由原東和派出所巡佐李重興派任。

斗南分局日前在華山及永光派出所舉行布達典禮，會中也邀請村長、代表、協勤民力及警友會來賓觀禮，與會來賓對於警方在地方治安、交通及為民服務的努力多表感謝。

新任華山派出所所長沈國槐，自77年警察專科學校第5期畢業後曾任職新北市政府警察局交通隊、台北市政府警察局保安大隊、台中市政府警察局第一分局、嘉義縣警察局竹崎分局、雲林縣警察局斗六、西螺及斗南分局。

新任樟湖派出所所長石席宇自78年警察專科學校第6期畢業後曾任職台中港務警察局、雲林縣警察局斗南分局新光、大埤、古坑、樟湖及斗南派出所。

新任永光派出所所長李重興自82年警察專科學校警員班第142期畢業後曾任職保安警察第四總隊、台中縣警察局霧峰分局、雲林縣警察局斗六分局、斗南分局東和派出所。