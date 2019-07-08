司法民調出爐 年輕、高學歷民眾最信任法官

2019-07-08 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院為瞭解民眾對司法現況的反應、司法改革政策推行的看法，自去年起辦理「司法輿情現況調查」，今年為第2次辦理，調查結果顯示，38.4%受訪者表示「信任法官」，民調中也顯示，年齡在20至29歲和教育程度為大專以上的民眾，信任比率各達66.8％、48.3％。

認為法官判決是公正的比率31.4％，其中20至29歲和教育程度為研究所以上的民眾，超過五成（56.7％、50.2％）認為法官判決是公正的。

若進一步詢問受訪者對於「過去一年」法官可以公平公正審理、判決案件的相信程度，表示相信比率則提升至38.6％，較長期觀感之31.4％，增加7.2個百分點。另27.0％民眾對於政府當前的司法改革成效表示滿意，但抱持負面觀感的民眾仍占多數。

司法院的調查也發現，關注司法改革的民眾明顯擴增，已近半數。近半數民眾表示會主動關注司法改革（49.3％）和司法案件審理（49.8％）的消息或資訊，較上年各增加15.5、10.0個百分點以上，顯示民眾日益關注司法相關訊息，對司改抱持相當程度的期待。

另外司法院力推國民參與刑事審判，受訪者中，有44.1％表示聽過「國民法官」新制、34.9％聽過「落實法官監督和淘汰」，但其他政策聽過的比率不到三成。

為了讓民眾更了解司法，司法院也推行的各項司改宣導措施，受訪者對「設計多元的圖片及影音」、「官方法律教材範本」、「舉辦司法影展」和「成立『Line』官方帳號」等宣導給予高度認同，各有92.5％、88.4％、87.3％、78.4％表示贊成。