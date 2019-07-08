提供人頭帳戶給詐騙集團使用 兩女吃官司

2019-07-08 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市徐姓女子被控去年7月間，涉嫌取得人頭金融帳戶存摺、提款卡及密碼後，交給張姓女同夥，張女再交給詐騙集團使用，詐騙集團向2名被害人詐得8萬多元。台南地院一審時依幫助詐欺取財罪，判處徐女拘役50天，張女徒刑3月，檢察官不服提起上訴，二審法官認為兩人行為不構成洗錢罪嫌，駁回上訴，維持一審原判決，念在張女犯後坦承犯案態度，判她緩刑2年。

判決說，徐女先於去年7月25日9點多，向不知梁姓友人謊稱，有人要還款給她，需要借用1個沒有使用的帳戶存摺、提款卡提供該人匯款，梁信以為真，2天後將他銀行帳戶存摺、提款卡及密碼交予徐女，再由徐女交予張女。

張女於去年7月31日，以約定每月租金3萬元代價提供給詐騙集團成員，但並未實際獲得租金，詐騙集團成員取得張女提供金融帳戶，去年7月31日以假冒網路賣家方式，先後撥打電話告知徐和方姓女被害人因網路購買物品而遭重覆扣款或誤刷，致2人陷於錯誤，依指示將50970元、29989 元匯入人頭帳戶內，案經被害人報警法辦起訴。