男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情

2019-07-08 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市警四分局大武崙派出所張姓警員處理酒醉鬧事案件，被簡姓醉漢持鑰匙刺傷頭部流血。蘇姓男子看到後出手阻止，揮拳攻擊簡，被簡控告傷害。基隆地院認為，蘇男傷人不應該，但張員證稱要不是蘇及時阻止，他可能傷得更嚴重，考量為免違反正常理性見義勇為國民感情，宣告免除其刑。

判決指出，今年3月5日凌晨警方接獲報案，指在某巷弄有人酒醉鬧事。大武崙所張姓、余姓警員到場時，看到簡男因酒醉大聲喧譁，並且一直罵髒話。兩人在攙扶簡返家，但簡說不清楚家在哪裡，手就亂指。過程中簡突然右手持鑰匙攻擊張，造成頭部受傷流血。

在一旁觀看員警處置的28歲蘇男，因不滿半夜遭簡吵醒，又見簡突攻擊攙扶他返家的警員，馬上揮拳攻擊簡，並在員警壓制簡時，又從簡身後揮1拳，造成簡頭部鈍傷、左側眼球及眼眶組織鈍傷、胸壁挫傷、下背挫傷。檢方偵結，依傷害罪嫌聲請簡易判決。

張員出庭證稱，簡突然持鑰匙攻擊他，蘇才出手阻止。他當時受傷了，情況很亂，最後是搭救護車就醫。當時要不是蘇及時阻止，他可能傷得更嚴重。

法官指出，簡男先破壞平和法律秩序，妨害民眾睡眠寧靜，警員到場處理，卻遭簡攻擊受傷，蘇男才幫忙出手壓制，否則張員受傷後果不堪想像。