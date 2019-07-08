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18年前遭雷擊體質變？ 雪霸志工成「最會放電的男人」

已婚男工地之戀出軌 妻見2歲私生子提告

2019-07-08 07:48聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

建築工「阿水」與同事「小美」在台中市區工地工作，兩人日久生情，因而發生性關係，「小美」在兩年前產下一子，「阿水」的妻子聽聞老公外遇，去年前往工地，發男童眉目長得酷像老公，詢問下始知是老公與小三的結晶，台中地院依妨害家庭罪將兩人各判刑2月，得易科罰金。得上訴二審。

法官審酌，「阿水」（化名）為有配偶之人，竟與妻子人婚姻關係存續中，與「小美」（化名）通姦，違反夫妻間之忠誠義務，破壞婚姻共同生活之和諧，而「小美」知悉他已婚，竟未尊重對方婚姻關係，猶仍他之發生姦淫行為，影響對方婚姻及家庭生活之圓滿，造成「阿水」的妻子精神上痛苦及內心創傷非輕。

不過，「阿水」與「小美」無任何犯罪紀錄，素行良好，且犯罪後均坦承犯行，犯後態度尚佳，然未能被害人達成和解或取得告訴人諒解，遂予以判刑。

判決書指出，「小美」明知「阿水」是有婦之夫，為有配偶之人，竟與他分別基於相姦、通姦犯意，於2016年9、10月間，在台中市工作地點嘿咻，「小美」並因此於2017年7月14日產下一子。至2018年11月15日，「阿水」的妻子前往老公的工作地點，發現男童的眉目酷像老公，詢問下始知老公婚外情，提起告訴。

法官查出，「阿水」與「小三」雖事後坦承犯行，態度尚屬良好，但迄今未與被害人達成和解，或取得被害人之諒解，審酌兩人迄今猶未能反省己過，彌補被害人之損失，予以判刑。

建築工「阿水」與同事「小美」在工地工作，兩人日久生情，「小美」產下一子，「阿水」...
建築工「阿水」與同事「小美」在工地工作，兩人日久生情，「小美」產下一子，「阿水」的妻子提告，台中地院依妨害家庭罪將兩人各判刑2月，得易科罰金。圖／本報資料照
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