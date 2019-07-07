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騎士「高雄式左轉」慘遭撞斃 小貨車闖黃燈仍無罪

2019-07-07 21:04聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄黃姓水電工去年9月晚間駕駛小貨車，行經大寮區路口涉闖黃燈，同向右前方的一輛機車也涉趁黃燈直接左轉，造成小貨車當場撞飛機車，騎士頭部重摔送醫不治，黃因此吃上業務過失致死罪官司。高雄地院認為，闖黃燈沒違反燈號，是機車未兩段式左轉，且黃姓駕駛當時僅不到1秒反應時間，並無肇責判無罪。仍可上訴。

起訴指出，從事水電工的黃姓男子，平時開小貨車載運材料及工具，去年9月8日晚間7點多，黃開著小貨車沿大寮區光明路二段往南，行經縣道188號路口時，見燈號轉黃卻沒減速，此時利性男子趁黃燈直接左轉，小貨車的車頭撞上機車左側，利的頭部受創，送醫搶救仍因顱內出血，當晚宣告不治死亡。

黃姓男子到案後辯稱，當時車子開到路口，燈號才轉為黃燈，並沒有違反交通規則，「是機車突然左轉到我車頭前面，我反應不及才會撞上去」。

合議庭指出，道路交通安全規則規定「紅燈」才禁止通行，「黃燈」期間只是警告、不是絕對禁止通行，經勘驗事發錄影畫面，小貨車於黃燈亮起約3 秒時通過停止線，下1秒就和機車擦撞，整個過程都在黃燈發生，沒有違反燈號指示。

合議庭也發現，機車原本在右側車道直行，突然違規左轉，小貨車只有不到1秒反應時間煞停或閃避，顯然根本反應不及，無法去注意，不算是「應注意、能注意，而不注意車前狀況」。

合議庭認為，利姓騎士行駛趁著黃燈，於停止線處直接左轉，此方式即輿論指責的「高雄式左轉」，且車輛行車事故鑑定委員會的鑑定結果，機車未兩段式左轉為肇事原因，小貨車無肇因，認定小貨車犯業務過失致死罪的事證不足，判黃無罪。

高雄黃姓水電工去年駕駛小貨車，涉於大寮區光明路二段、縣道188號路口，撞斃以「高...
高雄黃姓水電工去年駕駛小貨車，涉於大寮區光明路二段、縣道188號路口，撞斃以「高雄式左轉」的機車騎士，高雄地院認為肇因全在騎士，判小貨車無罪，可上訴。圖／翻攝自GOOGLE MAP
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