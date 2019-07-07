選舉查察 呂文忠：未蒐情調查兩岸農漁正常交易

2019-07-07 19:27 中央社 台北7日電



調查局今天召開記者會，由局長呂文忠親自說明查察境外資金介入選舉案。呂文忠發表4點說明，重申並未針對兩岸農漁產品正常交易蒐情調查，希望政治人物不要藉機挑撥炒作。

針對報載調查局首度將「陸企採購農產品拉抬造勢」列為境外資金影響國安蒐報重點，調查局昨天發布新聞稿澄清，今天特地舉辦記者會，由局長呂文忠親自發表4點說明。

呂文忠表示，第一，調查局絕對不會針對兩岸農漁產品的正常交易做任何調查或干擾妨礙；第二，調查局只會針對有特定目的變相流入資金意圖影響選舉的案件進行調查。

呂文忠說，第三點是對於近日媒體報導造成農民困擾及誤會，特別再次澄清說明；第四，調查局負責國家安全維護工作，絕對遵守行政中立，依法行政，希望政治人物不要藉機挑撥炒作。

調查局也發布新聞稿再度澄清，表示陸方採購台灣農漁產品是兩岸正常貿易行為，均公開於媒體揭露，調查局不認為具有異常性，未要求外勤蒐報，也未針對農漁會團體蒐情。

新聞稿並指出，總統及立法委員選舉攸關國家未來發展至鉅，調查局再次強調，針對中共資金及運用假訊息介入台灣政經活動及選舉情事，確實列入選舉查察重點，一經查獲確切證據一定積極偵辦，以維護國家安全及選舉公平、公正。

調查局呼籲全民一起建立敵我意識，協助調查局共同維護國家安全、社會安定，俾利反制中共統戰滲透。