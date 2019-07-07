娶百萬年薪離婚陸女遭控假結婚 法院認證有愛情

2019-07-07 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄薛姓男子4年前和中國大陸離婚的郭姓女子結婚，卻未通過移民署面談，反遭控「假結婚」移送法辦。不過高雄地院審理發現，兩人辦結婚登記前後積極安排相處，一起出遊的照片擁抱、依偎，郭女於薛母逝世訃聞還被列孝媳，且她在大陸年薪約287萬，沒必要非法入境，也不像一般假結婚，判薛無罪。可上訴。

檢方指控，薛姓男子經軍中同袍劉姓男子的哥哥介紹，安排擔任大陸郭姓女子的假結婚人頭丈夫，2016年6月30日薛搭機前往大陸天津市與郭女會合，先在天津市民政處辦理虛偽結婚登記、取得公證書，薛返台後，同年8月1日填寫「大陸地區人民入出臺灣地區申請書」申辦郭女來台手續，不料8月15日薛及郭女並未通過移民署面談，無法順利入境。

薛姓男子、劉姓兄弟檔被移民署移送法辦，檢方依犯非法進入台灣地區未遂罪起訴3人，郭女遭到通緝，不過薛及劉姓兄弟否認犯行，堅稱薛和郭女是真的要結婚。

合議庭查出，薛到大陸和郭女辦結婚登記的前後，有一起在大陸遊玩，之後來台灣，後來又到過印尼、澳洲，顯見積極安排相處；2人出遊時有和不少友人合影，表情熱絡自然，更有一同戲水、擁抱、依偎合照，私下更用微信分享生活點滴，郭女還見過薛母並合照，薛母逝世時，對外公布的訃聞還將郭女列為「孝媳」，和假結婚互動生硬、斷絕或鮮少聯絡的模樣不同。

合議庭也發現，郭女在大陸從事直銷的經銷商，年收入稅前約台幣287萬多元，也有房產，本身具一定經濟基礎，應不必冒風險假結婚入境台灣。