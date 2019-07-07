清大女教授買登山裝 卻申報文具核銷被抓包

2019-07-07 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



清大楊姓女副教授2013年間以購買服飾、登山裝的發票，申請添購文具用品、電腦耗材花費，共1萬4411元遭到檢舉。偵查終結，法官審酌，楊女身為大學教師又是計畫主持人，供稱不知發票用途，也不詳加查證，還否認犯行，犯後態度不佳，因此依行使業務上登載不實文書罪判楊女拘役30日，易科罰金3萬元；詐欺取財部分，因舉證不足，獲判女無罪。

法官調查，楊女是2013年擔任國科會「以磁振造影探索大學生對英語譬喻句之理解」計畫主持人，期間卻將服飾及登山裝的發票交給王姓助理，由她貼在支出憑證，向清大核銷研究經費，清大當時核銷經費1萬4411元給楊女。

楊女向調查人員供稱，平日報帳都是助理和學生處理，自己只負責簽名，助理告訴她購買的品項後，才會在發票上手寫購買品項並簽名，以便辦理請款核銷；因此楊女否認犯行，辯稱不清楚發票來源，只是依告知內容於發票上記載品項和簽名，並不知道單據與實際購買物品不符。她認為，自己是基於信任而填載，並無行使業務上登載不實文書主觀犯意。

王姓助理則稱，報帳程序是老師給的支出發票，通常發票上會有品名，若沒有品項，會請老師在發票上註記購買品名並簽名。助理也在法院審理時聲稱，「6張發票是老師給的，老師會告訴我是什麼東西，同時也請老師將品項寫在發票上」、「有可能是老師給我的時候上面就已經寫品項，如果我看到是空白的，我會請老師寫上」。

楊女咬定是王姓助理告知發票來源，王姓助理卻說，楊女之前曾於答辯狀痛批她在任職期報帳粗略、記載錯誤、多次出錯，是令楊女極為感冒的人，既然如此，楊女怎可能還對她所言照單全收？法官另傳喚服飾公司人員出庭作證，證明楊女給的發票就是購買衣服的發票。

法官認定楊女辯詞不可採，認為楊女對發票實際購買品項的確未確實查證即行填載，且發票填載品名是楊女親筆填寫，也知道是報帳使用，但核銷經費需實報實銷，卻未查證實際購買物品，面對檢調詢問筆記本及文件夾為何需要2、3千元，更無法給出合理解釋，顯示楊女在發票填寫品項與實際購買品項不符，也未查證發票。