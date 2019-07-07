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支持罷免韓送煎餅 高雄甜點店遭恐嚇「斷胳臂」報案

2019-07-07 14:23聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄鹽埕區甜點店支持連署罷免市長韓國瑜，傳出遭留言恐嚇。有網友昨天深夜於甜點店的臉書貼文下方留言「斷胳臂」、「斷腳」及「房子著火」等危害生命安全字眼，張姓老闆今凌晨1點赴派出所報案，鹽埕警分局將展開追查網友身分，全案朝恐嚇危害安全罪嫌偵辦。

臉書社團「Wecare高雄」、「公民割草行動」發起罷韓行動，據了解，位於鹽埕的甜點店前天臉書貼文表示「穿國旗裝、國旗配飾，香蕉煎餅原價70元，韓粉發大財特價1000元，慶祝高雄發大財大發財特價」，並表明支持罷免韓國瑜「手持剛寫好的罷免書，或有照片佐證之罷免書，到本店。只有兩日，只有兩日，罷免費，免費，免廢」。

昨天該店湧入人潮相挺，卻傳出疑似50多歲的女韓粉在店內起口角爭執，連店家臉書也湧入正反兩方留言爭論，連該店在GOOGLE地圖上的商家標籤，都有謾罵的評論，目前標籤疑遭除去搜尋不到此店，使店家昨下午在臉書發聲明「1.我們支持罷免」、「2.我們不消費國旗」、「3.我們希望生意是長長久久的而不是用快閃的方式消費高雄」。

不過昨晚10、11點許，有網友竟在店家臉書其中一篇貼文下留言「當心點，記住你這張臉了，提醒你給自己和家人買分保險，明年大選過後，給你斷胳臂斷腿，房子著火也別怪別人喔」，張姓老闆認為遭威脅到生命安全，今天凌晨1點多，趕緊到鹽埕分局七賢路派出所報案。

警方認為，相關留言的字眼已明顯有意危害店家的人身安全，恐觸犯刑責，將從帳號追查留言者身分，若無法從帳號頁面辨識，擬函詢臉書公司提供帳號資料。

有網友在高雄甜點店支持罷免韓國瑜的臉書貼文下方，留言「斷胳臂」、「斷腳」及「房子...
有網友在高雄甜點店支持罷免韓國瑜的臉書貼文下方，留言「斷胳臂」、「斷腳」及「房子著火」等字眼，老闆今天凌晨向警方報案。圖／翻攝店家臉書
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高雄鹽埕區一間甜點店支持罷免韓國瑜。圖／翻攝店家臉書
高雄鹽埕區一間甜點店支持罷免韓國瑜。圖／翻攝店家臉書
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高雄甜點店以連署罷免韓國瑜，就贈送香蕉煎餅。圖／翻攝店家臉書
高雄甜點店以連署罷免韓國瑜，就贈送香蕉煎餅。圖／翻攝店家臉書
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網友在GOOGLE地圖上商家標籤的頁面，留下不雅字眼，但此則店家並未向警方報案。...
網友在GOOGLE地圖上商家標籤的頁面，留下不雅字眼，但此則店家並未向警方報案。圖／翻攝GOOGLE MAP
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網友在挺罷免韓國瑜的高雄甜點店臉書留言恐嚇，張姓老闆已於今天凌晨向警方報案。圖／...
網友在挺罷免韓國瑜的高雄甜點店臉書留言恐嚇，張姓老闆已於今天凌晨向警方報案。圖／翻攝店家臉書
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罷免韓國瑜甜點
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