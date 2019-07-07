親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／火腿拚橫掃樂天 王柏融第三打席內滾出局

是扇不是刀！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

涉盜印國寶 故宮前助理研究員遭判撤職

2019-07-07 13:16中央社 台北7日電

故宮前助理研究員陳耀東被控盜印「永樂大典」等國寶圖檔，一審遭判9年，二審審理中；公懲會日前認定他犯行嚴重斲傷公務員清廉形象，有懲戒必要，判決撤職並停止任用3年。

台北地檢署起訴指出，故宮博物院前助理研究員陳耀東、前研究助理葉麗珍，均屬公務員，負責「龍藏經」授權印製招標，得標廠商因擔心印製案無法如期完成，民國98年先以新台幣50萬元行賄陳耀東，之後再分別行賄陳耀東、葉麗珍各20萬元。

起訴指出，故宮90年起執行數位典藏計畫，國寶檔出借有一定流程，但陳耀東、葉麗珍卻利用故宮文物影像內控機制不完備，並趁香港出版公司向故宮申請出版「永樂大典」等機會，將檔案複製後，私藏於自身設立的祥禾公司，規避故宮清查。

一審台北地方法院於106年底，依貪污治罪條例的職務上收賄等罪，判陳耀東應執行9年徒刑、褫奪公權3年；葉麗珍因認罪及繳回犯罪所得，遭判刑2年、緩刑5年，褫奪公權2年。全案經上訴，目前由二審台灣高等法院審理中。

國立故宮博物院以陳耀東違法失職，移送公務員懲戒委員會，公懲會審理後，認定陳耀東犯行，嚴重斲傷公務員清廉形象，有懲戒必要，判決陳耀東撤職並停止任用3年。

故宮公務員國寶
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

妙齡女臉書貼起訴書 被控洩個資遭判刑2月

2019-07-07 09:08

感情糾紛惹殺機 三重機車行老闆遭雙煞砍成重傷

2019-07-06 18:07

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

2019-07-06 16:56

中年婦健身初體驗卻慘摔斷手 法官認定教練有2疏失判賠

2019-07-06 14:30

賞車調戲女業務「脫黑絲襪給我看」 變態客戶遭判3月刑

2019-07-06 12:56

「先生好壞」印傭慘遭雇主性侵 她自掏腰包逃離台灣

2019-07-06 11:31

不滿分手 男PO女友私密照加誹謗 判10月

2019-07-06 10:40

傳鎖定網站清查假訊息影響大選 調查局澄清

2019-07-06 08:22

不滿妻離婚小鮮肉21樓鬧輕生 警忍軟腳窗旁搏感情

2019-07-06 08:21

陸企藉由採購農產品替人造勢 調查局列國安蒐報重點

2019-07-06 08:06

「反鐵籠公投」集會將登場　警公布交管措施

2019-07-05 20:14

就是愛巧克力 75歲婦人賣場行竊藏包被逮

2019-07-04 14:36

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13
看更多

熱門文章

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

2019-07-06 16:56

佛學兒童夏令營放生小鸚鵡 違法害死鳥 寺方急道歉

2019-07-06 14:06

感情糾紛惹殺機 三重機車行老闆遭雙煞砍成重傷

2019-07-06 18:07

國小狼師涉性侵學童 校長：同事、家長都很信任他

2019-07-06 17:37

勇警身亡後 彰化警開第一槍！募600萬設警察訴訟基金

2019-07-07 09:23

男女輕生雙亡 疑感情糾紛步絕路

2019-07-06 19:28

貨車司機撿東西失控撞上路旁夫妻 妻搶救不治

2019-07-06 19:44

不補票上火車 4警壓陣讓他乖乖補票

2019-07-06 17:14

資深優良教師涉性侵女學生達20年 2被害人出面指證

2019-07-06 15:37

高雄湖內塑膠工廠深夜失火 警消全力灌救中

2019-07-07 00:21

車在新竹卻被嘉市警察開單 差一點鬧家庭革命

2019-07-06 21:04

台南知名水產直播公司驚傳積欠大筆債務 警方加強巡邏

2019-07-07 11:29

影／桃園最大虎頭山垃圾場大火 垃圾悶燒飄臭氣

2019-07-07 09:47

老農田間中槍 找不到監視器…

2019-07-06 23:43

鐵路警殉職後配發電擊槍 警政署：大膽用、勇敢用

2019-07-06 17:37

國道湖口休息區 廁所驚見男子倒臥身中數刀

2019-07-06 19:18

中年婦健身初體驗卻慘摔斷手 法官認定教練有2疏失判賠

2019-07-06 14:30

小籠包攤商愛慕女子強壓「打一砲」 女子錄影自救

2019-07-06 14:38

影／賓士倒出去貨車刷過去 車尾凹了駕駛逃了

2019-07-07 09:43

台南國小狼師涉性侵 目前掌握受害達26人

2019-07-06 17:53

「我也像失去了一個孩子」 陳家欽再度探望李承翰父母

2019-07-06 15:27

國小師遭爆性侵學童20年還獲良師獎 4被害家長報案

2019-07-06 18:14

各界慰問湧入 警方為李承翰搭大型靈堂、發起募捐

2019-07-06 18:20

朱學恒點出警察困境：開槍當下不是驕傲 而是擔心賠錢

2019-07-07 09:33

狼師涉性侵20年 人本：有人長大後才知同班女生也受害

2019-07-06 23:14

北捷傳有持刀男？北捷：現場無發現 將調監視影片詳查

2019-07-07 10:27

華航副機師衝出國道護欄 奧迪車毀人亡

2019-07-06 23:37

一名女嬰被遺棄鳳梨田工寮內 消防隊及時搶救

2019-07-07 13:01

6個月嬰兒未戴安全帽被開紅單 到底是誰的錯？

2019-07-06 15:47

六旬小三勒斃男友 小擦撞露餡

2019-07-06 23:35

是扇不是刀啦！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

2019-07-07 12:33

「女上男下」被抓到 小三辯痔瘡剛開刀不能車震

2019-07-07 11:32

原住民嚮導是高山守護者 山難救援淪免費勞工

2019-07-07 11:49

影／救李承翰輸血上萬C.C 黃敏惠：希望大家踴躍捐血

2019-07-07 12:16

陳家欽再祭拜殉職鐵警 全力推動修法保障警察執法

2019-07-06 16:54

台南師涉性侵多名學生 教部：追究責任不護短

2019-07-06 15:41

鐵路捷運設安檢站？王鴻薇：網路投票八成支持

2019-07-06 18:42

影／外籍移工喝酒騎電動車以為沒事 警：一樣法辦

2019-07-07 12:20

「國家社會對不起他」吳敦義哽咽祭拜殉職警

2019-07-06 23:56

烏克蘭旅客流浪到樹林 警方協助食宿聯絡外交部

2019-07-06 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top