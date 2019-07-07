他騎車搖晃 4車閃躲不及連環撞 告他肇逃傷害都不起訴

2019-07-07 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市林姓男子，去年騎機車行經七堵光明路往台北方向行駛，看到前方詹姓男子騎車左右搖晃，林為閃躲從左方超車卻不慎人車倒地，在他後方的連姓、陳姓、王姓駕駛因煞車不及撞成一團，事後詹姓男子未留下來處理，被告肇逃及過失傷害，但基隆地檢署認定這起車禍肇事者是林姓男子，詹男不起訴。

這起車禍發生在去年10月16日，林為閃躲詹的機車，從左方超車卻不慎人車倒地，騎車在他後方的連姓騎士煞車不及，撞上林姓男子，連車輛左傾，再撞到一旁的陳姓男子，一同倒地受傷，後方的王姓男子緊急煞車，人車失控倒地。

詹肇事後未停車處理駛離現場，連姓男子馬上報警，並告詹肇逃。

詹姓男子否認肇逃，他說，未發生擦撞，不知道發生何事。據監理站行車事故鑑定會鑑定認為，林姓男子行經無號誌路口，未與前車保持安全車距煞閃摔倒，為肇事原因， 詹在車道上直行，無肇事因素，連，陳，王直行煞閃不及，無肇事因素。

檢察官認定車禍肇事者是林，被告詹無肇逃堪信為事實，肇逃罪嫌不足，不起訴。

林姓男子對詹提起傷害告訴，這起車禍是在去年10月16日發生，林於今年2月14日在地檢署偵查中明確表示不提告過失傷害，有筆錄可查。