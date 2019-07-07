妙齡女臉書貼起訴書 被控洩個資遭判刑2月

2019-07-07 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



桃園市周姓女子與台中市張姓女子有糾紛，周女向台中地檢署提出妨害名譽的告訴，張女遭中檢起訴後，周女收到中檢寄發的起訴書，未料周女將起訴書貼到臉書社團內爆料，張女得知後，提出違反個資法的告訴，因周女提供的起訴書上有張女的身分證號，台中地院認定周女違反個資法，判刑2月，得易科。

判決書指出，周姓女子（26歲）在2017年間與張姓女子有細故，周女提出妨害名譽告訴，台中地檢署偵結起訴，並將起訴書寄給周女，未料周女收到起訴書後，在同年6月9日，在臉書社團發文，張貼起訴書。

周女在文中指控「住台中34歲的張女士被我告，一個資料全都被調出來還不夠，一堆人密我說這位女士在網路上隨意攻擊陌生人，讓別人罵他再去告人賺錢，不就還好我先一步告她，在法庭哭說自己有精神疾病情緒不穩，是別人先霸凌她的」等語，周女沒有在起訴書上遮蓋張女身分證號，讓張女個資全露。