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【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

為5千元債務 男子撂人持刀上門討債險釀命案

2019-07-06 21:07聯合報 記者王長鼎╱即時報導

劉姓男子不滿林姓男子有錢玩線上遊戲，卻不肯償還5000元債務，夥同友人吳姓男子及劉姓男子登門追討，林男妹妹驚見哥哥遭劉男及吳男持刀捅傷，當場大聲尖叫，劉男還口出惡言恫嚇說，「不要大聲喧嘩，不然直接全家處理掉。」林男送醫時一度命危，經緊急開刀才救回一命。新北地院日前依殺人未遂、恐嚇、侵占等罪，判處劉男8年徒刑；吳男依殺人未遂罪，判處5年6個月；劉男依傷害罪判處1年6個月，可上訴。

判決指出，劉姓男子2年前在線上遊戲看見曾向他債款5000元的林姓男子也上線，不滿林男有錢玩遊戲卻欠債不還，打電話追討，反遭林男嗆聲，雙方隔空發生口角爭執，埋下殺機。

劉男不爽林男如此囂張，先到桃園向廖姓友人借車代步，由友人劉姓男子提供開山刀、水果刀各一把，再邀吳姓男子陪同，驅車前往新北市樹林區找林男討債。

劉男等人一進門，撞見林男還在玩線上遊戲，更是怒火攻心，亮出開山刀對林男說，「是男人就出去到外面再談。」因林男不肯，劉男竟揮刀由上往下朝林男頭部砍去，林男後退閃避，反遭持水果刀站在其後方的吳男刺中背部，當場血流如注。

林男妹妹聽聞吵架聲前往察看，赫見哥哥遭眾人砍傷，放聲尖叫，劉男則持開山刀對著林男妹妹大聲喝斥，「不要大聲喧嘩，不然直接全家處理掉。」嚇得不敢再出聲，劉男等三人見事情鬧大，迅速離開開車逃離現場。

途中車主廖姓男子打電話來要求還車，劉男回說，「殺死人了，不要吵。」就將電話掛了，隨後將車開至桃園大溪棄置，臨走前還將行車紀錄拔下，又發現車上置物廂有現金2萬元，也一併帶走。廖男耽心真的發生命案，主動向警方報案。

樹林警方獲報趕到板橋亞東醫院了解相關案情後，先將吳姓男子拘提到案，隨後將再逃的劉男二人通緝到案。主嫌劉姓男子與吳姓男子坦承持刀傷人，但辯稱，只是想「警告」對方，否認有殺人犯意。

新北地院日前將劉姓男子依殺人未遂罪，判處7年徒刑，依恐嚇罪判處1年徒刑，侵占罪判處8個月徒刑，合併執行8年徒刑；吳男依殺人未遂罪，判刑5年6個月；劉男依傷害罪判處1年6個月徒刑，仍可上訴。

殺人恐嚇
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