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酒駕被逮竟冒充姪子簽名 男子罪加一等被判6月

2019-07-06 17:06聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市邱姓焊接工人有酒駕前科，今年5月10日晚間9點在永康區復華夜市飲酒後騎機車上路，行經東區遭警攔查，測得酒精濃度每公升0.29毫克被查獲，未料，他冒用姪子的名義，在酒測紀錄表上簽名，經員警以M-POLICE人臉辨識系統比對，察覺有異，進而戳破謊言，台南地院認邱犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具又犯行使偽造私文書罪，應執行6月徒刑。

判決指出，邱4年前酒後駕車，經法院判處5月徒刑確定， 並於隔年3月間執行完畢，未料，5月10日晚間9時至9時30分，在永康區復華夜市飲酒後，駕駛機車行經東區道路上遭警攔查，對他實施吐氣酒精濃度測試，酒精濃度達每公升0.29毫克。他自以為神不知鬼不覺，冒用姪子的名義，在酒精濃度測定紀錄表上偽造姪子簽名。

直至細心的員警以M-POLICE人臉辨識系統比對後，發現邱的真實身分，戳破謊言，他才倖倖然坦承犯行，案經警方移送法辦，檢方依偽造文書、公共危險罪等案件提起公訴。

台南地院審酌，邱曾因相同案件被判5月徒刑，對酒後不能駕車及酒醉駕車的危險性，應有相當認識，仍再度枉顧法律禁止規範與公眾道路通行安全，執意在飲酒後酒測值0.29毫克的狀況下，騎機車行駛於道路，漠視輕忽公眾交通安全，對行車大眾及路人的生命、身體安全造成危害。邱為圖掩飾真實身分，冒用他人名義簽名，並使他人可能遭誤認為犯罪行為人而蒙受不白之冤。

院方指出，念及邱在犯後尚知坦承犯行，犯後態度堪稱良好，兼衡其智識程度及家庭、經濟狀況等一切情狀，邱犯吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具，累犯，處4月徒刑；又犯行使偽造私文書罪，處3月徒刑。應執行6月徒刑，可上訴。

邱姓焊接工人酒駕被逮，竟冒用姪子的名義，在酒測紀錄表上簽名，被眼尖員警查獲，台南...
邱姓焊接工人酒駕被逮，竟冒用姪子的名義，在酒測紀錄表上簽名，被眼尖員警查獲，台南地院量處6月徒刑，可上訴。本報資料照
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人臉辨識夜市偽造文書
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