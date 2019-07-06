操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

2019-07-06 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



空軍常備役黃姓二兵前年入伍，先至海軍新兵訓練中心行入伍教育訓練，卻在某日單兵基本教練時打瞌睡，遭鄭姓教育班長糾正，沒想到他竟站三七步回嗆教育班長「刁難」，遭當日值星官喝令出列。黃姓二兵不滿在公共場合無顏面，出手猛推值星官胸口，還出拳毆打上官頸部，遭憲兵指揮部高雄憲兵隊依法送辦。橋頭地方法院指出，黃姓二兵對上官施暴，實屬不該，依對上官施暴行罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，黃姓二兵當時被分發至海軍新兵訓練中心第二大隊第六中隊訓練。前年12月16日上午8時許，該梯次新兵集合操練單兵基本教練時，黃姓二兵打瞌睡遭教育班長糾正又出言不遜，被當日值星官許姓中士請出列，竟不服管教，出手毆打許姓中士，旁人連忙出手制止，但許姓中士頸部已受有鈍挫傷。

黃姓二兵到案坦承，以右手朝許姓中士頸部揮擊。橋頭地方法院指出，黃姓二兵當時是現役軍人身分，卻只因自己操課時打瞌睡遭糾正，就認為上官有意刁難，甚至挑釁、對上官施暴，已明顯觸犯陸海空軍刑法。