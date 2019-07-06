中年婦健身初體驗卻慘摔斷手 法官認定教練有2疏失判賠

2019-07-06 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市林姓婦人過去毫無運動習慣，但憂心影響健康，於是決心加入連鎖健身會館會員。她初接受健身教練課程時，就依教練指示登階梯板器材，開始「登階運動」，不久就因沒力而站不穩，但仍配合指示，再行跳躍登階運動，卻不慎摔倒受傷，右手嚴重骨折。林婦怒向健身會館、張姓健身教練求償，橋頭地方法院審理發現，健身指導過程兩疏失，判會館、教練應連帶賠償32萬2795元，健康會館再賠償10萬元懲罰性賠償金。

林姓婦人在2016年10月間簽約加入健身會館會員，隨後與女兒一同上健身教練課程，並由張姓教練負責指導。課程前，林婦身體指數測得體重過重、體脂肪過高、肌肉量不足等數據，她也先表明，過去毫無運動習慣，也沒運動細胞，接著教練就讓林婦登上高約20公分的階梯板器材開始登階運動；不久，她雙腳開始抖動，明顯站不穩，「應該是沒力氣了」，但教練仍要她接著跳躍登階，這一跳，讓她不小心跌倒摔斷手。

林婦就醫後指控，健身器材及教練指導都不具安全性，甚至直說，張姓教練指導有疏失，才害她運動傷害，執意向健身會館、張姓教練索賠醫藥費、工作損失、精神慰撫金共45萬5060元，另要求健身會館給付懲罰性賠償金22萬7530元。

然而，健身會館辯稱，張姓教練考取有多項國內外專業證照，經驗豐富，專業能力備受肯定，當天課程前，已先行講解器材使用方式，也讓學員先熱身、伸展，休息空檔也有徵詢學員身體狀況，並隨之調整姿勢，自認已符合專業水準，安全、無過失。

健身會館還稱，林婦簽署「合約攜回審閱暨體驗聲明書」，當中明文寫到，學員承諾會確認自己健康情況良好，並承擔自行選擇的健身種類、方式、次數、重量等全部責任；會館主張，受傷純屬意外，與健身課程服務無因果關係，無損害賠償義務。

但與林婦同行的女兒卻指稱，教練當時「直接」帶她們做登階抬腳運動，並未預先熱身、伸展。

法官勘驗課程錄影畫面，發現張姓教練帶林婦進入課程訓練跑道區後，隨即鋪設階梯板，並指導林婦母女踩階梯板訓練，未見任何暖身運動。再查，還發現該階梯板設計較適合單人使用，若兩人同時使用，容易導致使用者難維持平衡而失足跌倒；從畫面可見，林婦母女在在同一塊階梯板兩側，對向上下階梯板，兩人動作次數、頻率不一，導致階梯板難以保持水平，才讓林婦失去平衡跌倒，有安全疏失。