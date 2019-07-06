優良教師涉性侵女童20年 藉到校補習名義關門伸狼爪

2019-07-06 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



人本教育基金會今舉行記者會，指出曾獲「二十年資深優良教師獎」的台南市張姓國小老師，涉及性侵女學生長達20年，範圍包括兩所小學，當中有老師隱匿案情。

今天有5名受害女性及受害者配偶、家長各1人出席記者會。受害者S小姐表示，張老師當年稱讚她很棒，要她當班上小老師。她曾被張老師帶進視聽教室的播音室，老師將門上鎖後，便拿棍子要脅她把褲子脫下。幾名同學見狀，先是敲門但未獲回應，後請學校廣播，要老師下樓聽電話，才解除危機。

受害者Y小姐說，張老師對男生和女生的態度差很多，對男生很粗暴，所以女生很害怕。張老師擔任學校攝影工作，在她幼稚園畢業時還自製光碟送到家中，裡面都是她的生活照。受害後，Y小姐向爸媽反映，爸媽都說：「老師對你那麼好，不會做那種事啦。」

受害者家長H小姐表示，張老師邀學生寒暑假到學校補習，上課後就關門、拉窗簾，稱學生皮膚不好，要幫忙擦乳液，然後對其性侵。H小姐說，立法院是不是可以修法約束隱匿不報的情事，以罰款或解聘來處置，讓以後的孩童多一個保障。這絕對不會是最後一件事件，只能把傷害降到最低。

台南市教育局主任秘書蔣銘娟接受媒體電話聯訪時表示，針對此案，教育局已收到學到通報，並請學校組成調查小組擴大調查，調查範圍包括張老師曾任教的班級。

蔣銘娟說，該師目前已遭解聘，並刊登於教育部全國不適任教育人員資訊網，終身不能再擔任教職。教育局對此案感到痛心，該師秉著家長的信任，對學生伸出狼爪，有損教育人員的專業。