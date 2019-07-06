賞車調戲女業務「脫黑絲襪給我看」 變態客戶遭判3月刑

2019-07-06 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市曾姓男子去年至車廠賞車，卻趁外出試乘新車時，數度對女業務員「珮珮」（化名）毛手毛腳、摸臀，還輕佻調戲說「想妳不要穿黑絲襪給我看」；珮珮只能不斷挪移、閃避，約莫半小時的帶客試乘過程讓她坐立難安，急得一回車廠就向主管報告遭客戶性騷擾。高雄地方法院近日審結，依違反性騷擾防治法，判處曾男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決指出，曾男去年7月6日前往某車廠賞車，過程中表現出高度購車意願，隨後由珮珮陪同外出試乘。曾男又藉口稱要測試車輛後座空間，將轎車暫時停放在鳳山區議會北路上停車場，並要原本坐在右前座的珮珮移動到後座中間，屢屢拉她手臂，有意讓珮珮傾靠向他，次數多達10餘次，又幾度觸碰珮珮臀部，甚至調戲地說，「我們重疊」、「我們擠在一起5分鐘看受不受得了」，讓珮珮深感不舒服。

曾男更誇張地說，「妳可以不要穿黑絲襪嗎？我覺得自然膚色比較好看」，喃喃說道，喜歡女生不要穿黑絲襪，「這是祕密」，還扯因自己是「天秤座」，就是喜歡美的事物、 漂亮可愛的小女生。珮珮不堪其擾，但又怕激怒曾男，想到車內有行車記錄器，才選擇先忍氣吞聲，待安全返回車廠再處理，當下頻頻閃避、口頭敷衍曾男。

珮珮回到車廠、一等曾男離開，立刻向主管反映遭性騷擾，同日並持行車記錄器錄影畫面報警。曾男到案坦承與珮珮外出試乘，卻堅決否認性騷擾，辯稱當時碰到的是汽車座椅車縫線，而非珮珮臀部，至於調戲言語，他則狡辯是因當天天氣熱，才會建議珮珮別穿黑絲襪，絕無故意性騷擾。

曾男辯稱，試乘過程中均與珮珮互動愉快，女方甚至還主動靠在他身上，並表示「很舒服」，返回車廠後，珮珮還替他介紹其他車款，「如果我確有非禮，她怎麼可能還如此熱切？」曾男甚至反咬，是珮珮心急成交，看他未在當天定車，才會藉故敲詐，更指稱珮珮求償的100萬元恰巧就是他買車的預算。

然而，珮珮直說當時明確感受到遭曾男碰觸5次。法官勘驗行車記錄器畫面發現，在21分鐘內，可見曾男12度將珮珮拉靠在自己身上，期間也有輕佻騷擾言語，就初次見面的汽車銷售員與消費者而言，互動已算過分親密，以現場情節判斷，是曾男以測量空間為由，刻意製造與珮珮肢體接觸的機會，已造成女方心理不舒服，構成性騷擾。