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「先生好壞」印傭慘遭雇主性侵 她自掏腰包逃離台灣

2019-07-06 11:31聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

印尼籍女子「伊娃」（化名）受雇幫傭，前年中秋佳節時卻被酒醉男主人「大豪」（化名）侵犯，驚嚇之餘她頻喊「先生，你怎麼了，我不是小姐」，卻仍被霸王硬上弓得逞。遠道來台賺錢的伊娃身心受創，只能向女主人哭訴「先生好壞」，且執意求去，更等不及安置中心代付機票費用，就悄悄先行買機票回印尼，無意再來台灣。橋頭地方法院依強制性交罪，判處大豪有期徒刑4年10月。

大豪前年中秋節起興辦烤肉酒宴，與友人徹夜飲酒狂歡，隔日凌晨賓客相繼離去，大豪妻子「琪琪」（化名）也哄兩個年幼孩子上床睡覺，母子三人早已熟睡，這時大豪卻突然起獸性，潛入外傭伊娃位於4樓的房間，偷偷爬上床欲強暴伊娃。伊娃驚醒疾呼，大豪竟還連聲說「沒關係」，隨即趴坐在伊娃身上，利用180公分、90公斤的體型優勢，壓制瘦弱的伊娃，性侵得逞才又離去。

伊娃當下手足無措，打電話向同樣在台灣工作的親表哥求援，卻沒聯繫上，就將自己關在房內，直到早上該準備早餐時，才向女主人哭訴。伊娃指稱，琪琪得知大豪惡行當下，直接要她去休息「今天可以不用工作」，又將大豪叫到房內，指著沾有體液的衛生紙質問大豪，但大豪卻狡辯「酒醉、不知情」。伊娃事後忍不住向仲介求援，才知道要驗傷報警。

之後，伊娃也曾傳簡訊給親表哥，泣訴「已經有配偶的，為什麼還這樣，我不了解」，表明自己痛苦難耐。

然而，大豪當庭一在否認強暴，堅稱酒後一直待在自己房內，甚至還懷疑伊娃是為了離開、不想留在台灣工作，才惡意誣陷他。

判決指出，伊娃為貼補家用，背井離鄉赴台工作，2016年間透過仲介公司媒合，到高雄市擔任家事幫傭工作，與雇主大豪夫妻關係一向融洽，雇主也會體恤伊娃要幫小孩付學費等雜用，讓伊娃預支薪水，伊娃個性文靜，有強烈工作意願， 也從未抱怨薪水太少，只想要加班，「星期天繼續上班都沒有關係」。然而，卻在案發後堅決離職、進入安置中心，前年底等不及安置中心代購機票，選擇不告而別，逕自買票返回印尼。

合議庭比對相關人證、事證，認定大豪確實有犯強制性交。法官指出，伊娃隻身來台工作，已相當弱勢，但大豪為滿足私欲，在毫不尊重女性性自主情況下強暴伊娃，造成伊娃肉體、心靈創痛，連帶使其放棄在台工作勇氣與意願，大豪犯後還未表態悔悟，實屬不該，依強制性交罪，判處有期徒刑4年10月，可上訴。

高雄市一名男雇主酒後強暴女印傭，橋頭地方法院依強制性交罪，判處有期徒刑4年10月...
高雄市一名男雇主酒後強暴女印傭，橋頭地方法院依強制性交罪，判處有期徒刑4年10月。示意圖／ingimage
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印尼機票性侵
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