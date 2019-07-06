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探視受重傷員警 徐國勇指示妨害公務可立即逮捕

2019-07-06 11:27中央社 雲林縣6日電

內政部長徐國勇今天到雲林縣探視因圍捕可疑車輛遭衝撞而受重傷的員警陳政和。徐國勇表示，力挺員警執勤遭強暴脅迫、碰觸或言語刺激等妨害公務，立即逮捕或用槍。

雲林縣警察局虎尾分局馬光派出所副所長吳坤敏與警員陳政和，4日執勤發現可疑車輛攔檢，疑遭嫌疑人駕車衝撞，警車失控撞電線桿，造成吳坤敏挫傷、陳政和內出血緊急送醫。陳政和送到醫院時呈現休克狀況，經緊急手術，現在病情穩定、意識清楚，但仍在加護病房觀察。

徐國勇由立委蘇治芬、警政署及雲林縣警局人員等陪同，今天上午到台大醫院雲林分院探視受重傷員警陳政和，並慰問家屬、感謝醫院全力搶救，聽到陳姓員警病情已趨穩定，祝福他順利度過厄運。稍後警政署長陳家欽也到醫院探視。

徐國勇接受媒體訪問指出，警察執行勤務時，若遭遇不當或蓄意以強暴脅迫方式，碰觸身體或言語刺激，可依妨害公務立即逮捕，不論對方的身分地位，若對方有任何疑義或縱然有理，也可透過各種申訴管道提出。

徐國勇特別澄清，力挺員警依法行使公權力，當員警生命受到威脅，及時使用槍械。絕無「不給警察使用槍械」的說法。

另外，關於嘉義台鐵喋血案後續增加鐵警警力，徐國勇說，由於車廂的空間狹小，使用一般槍械不方便，內政部已加速電擊槍的採購作業，預計最快下週，鐵路、捷運及高鐵等警察將分發配備，現在台北捷運已有使用經驗，對不法之徒有威嚇效果，感謝總統支持「要錢給錢，要人給人」的指示，也感謝企業響應捐贈。

台大醫院雲林分院醫務秘書陳崇裕表示，陳政和員警在因受到撞擊，導致腸破裂、肝動脈斷裂而內出血，再觀察幾天，應可望轉往普通病房。

鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰處理補票糾紛時遭刺殺身亡。 圖／翻攝自Youtub...
鐵路警察局嘉義派出所警員李承翰處理補票糾紛時遭刺殺身亡。 圖／翻攝自Youtube
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