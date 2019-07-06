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第一「喬王」是它！ 被拘北韓想脫身 一定要找這個國家

接戰書被放鴿子 館長：等到今晚8時 一定打斷你的腿

基金會控狼師 家長：應交司法機關，不是開記者會

2019-07-06 10:19聯合報 記者周宗禎╱即時報導

人本基金會今天指控台南市某國小導師長期性侵學童。該校林姓家長表示，年初聽到原本大家都很敬愛、也很出名的「熱血風雲老師」竟然涉及性侵，大家都很意外，被害學童都接受心理輔導，這位老師最近也在相關單位調查告一段落之後離職了。

林姓家長指出，這件性侵案台南檢警與市府早已介入調查近半年，大家基於保護學校與無辜的學生不願意張揚，如果有基金會真的又找到了十多名被害人，應該立即交給司法機關，而不是大張旗鼓開記者會。

遭指控的校長電話未接，今天假日學校也沒人上班。了解該案件的人士指出，案件會爆發，因為受害學童的同班同學無意間撞見，因為害怕也不敢報告老師，回家後跟家長講才傳開，被害家長得知氣到揪眾要到學校去打涉案老師，後來受理陳情的民意代表認為這樣做會模糊焦點，讓事情四處張揚而制止，家長才帶孩童報警。

這位人士說， 警方做完筆錄後立即聯繫市政府社會局、教育局處理並呈報檢察官偵辦，經過好幾個月調查，案件來龍去脈司法機關都非常清楚，

當時關心此案的市長黃偉哲曾當面責問教育局長為何沒事先報告，原本風評不錯的校長也因為任內爆發這案件即將調職。

這位人士說，校園狼師確實應該揪出來，但不應該這樣子敲鑼打鼓開記者會，丟一大堆可能已有答案或已在查證問題，透過媒體來質問，卻因為「過於詳細描述犯案經過、曝光具知名度涉案老師的特徵與長期經歷，造成被害當事人曝光的風險，真的很要不得」。

教育局檢察官
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