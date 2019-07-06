假訊息影響大選 調查局鎖定六大網站清查

2019-07-06 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



針對社群媒體、群組散布不實扭曲訊息、可能影響選舉，調查局已啟動「二合一選舉查察工作」，針對意圖使人不當選的假訊息嚴加查緝，並鎖定6大網站及娛樂公司蒐證，若涉不法將立即報請各地檢署指揮偵辦；調查局同時嚴密查辦共諜新形態的滲透與威脅。

據了解，被鎖定網站及娛樂公司包括「密訊」、「鬼島狂新聞」及「老天鵝娛樂公司」等；調查局強調，中共透過社交媒體製造假新聞干預選舉相當嚴重，若有網路刻意抹黑候選人，可能涉違選罷法，該局會配合資安鑑識平台蒐證移送法辦。

調查局指出，根據瑞典哥德堡大學今年4月做出的研究，台灣在2018年是「他國政府」假訊息干擾最嚴重的國家，其中，最大的威脅來自中共；甚至有日本媒體指出，「中共利用台灣作為擾亂民主研究發展試驗所」，因此，查辦假訊息是二合一選舉的重要工作。

據了解，「狂新聞」是以嘲諷時事為主軸的新聞評論類影片平台，2016年曾帶起吐槽時事的風潮，當年的小編後來成立「老天鵝娛樂公司」，因製作希特勒發飆系列影片暴紅，在網路上以惡搞聞名，也因此被列為蒐報對象。

另外，臉書粉絲頁「靠北民進黨」去年因貼出「香蕉含農藥恐致癌」舊聞，遭農委會認定散播不實資訊，函送警方偵辦，粉絲團隨後刪文道歉並停止運作，近來網路上批判民進黨的特定粉絲團，相關文章連結都出自內容農場「密訊」。