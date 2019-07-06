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陸企藉由採購農產品替人造勢 調查局列國安蒐報重點

2019-07-06 08:06聯合報 記者張宏業╱即時報導

2020總統大選逐漸白熱化，調查局上周啟動選舉查察，「境外資金介入選舉」是查察的重中之重，並首度將「陸企採購農產品」列為境外資金影響國安蒐報重點，是否會造成「寒蟬效應」影響農產銷陸？各方關注。

調查局指出，境外資金介入選舉是種「銳實力」概念，簡單來說，就是中共企圖以顛覆、滲透、勸誘等多元外交手段，達到壓制境外言論、達成操控意識形態目的，國人不可輕忽。

調查局分析境外資金干預選舉有多種態樣，包括「透過在陸台商提供經費」、「設立空殼公司、用虛假交易資助候選人」、「招待選民赴陸旅遊協助候選人綁樁」等，今年首次納入「陸企採購農產品拉抬造勢」。

由於高雄市長韓國瑜3月率團赴陸展開「港澳深廈」之行，以行銷台灣農漁產品爭取訂單為主，累積訂單總額超過52億元，並與國台辦主任劉結一會面，引發綠營質疑犧牲主權換訂單，調查局將「陸企採購農產品拉抬造勢」增列為境外資金蒐報重點，是否針對韓國瑜而設的條款？令人玩味。

據了解，除韓國瑜外，國內有不少縣市或農會，近年來或是透過經貿交流，或是首長率團前往大陸，也積極向大陸推銷農產品，甚至被認為是解決滯銷農產的管道，也因此調查局把「陸企採購農產品拉抬造勢」納入選舉國安蒐報重點，引起各方關注。

調查局否認查陸企採購農產品有所謂「韓國瑜條款」，強調去年九合一大選期間，共蒐報39件境外資金干預選舉情資，有14件立案調查，2020總統大選，預料境外資金介入與威脅更嚴重，因此須與檢方積極配合嚴查，反制中共滲透。

據了解，今年2月間，美國在台協會曾赴調查局簡報，指去年九合一選舉期間，中共透過金援以捐助、招待旅遊等方式，介入特定政黨選舉，希望國內情治司法機關重視；此外美、澳、德等國都曾警示，中共透過政治捐款與提供旅遊等多元手段，意圖擴張國際政經影響力。

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