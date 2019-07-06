總統大選查假消息全面啟動 警政署百人小組專責打擊

2019-07-06 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



因應2020年總統大選，警政署加強查緝假消息，本月起編組111名專責人員，由於不少貼文來自境外網路IP，以致偵查困難，刑事局與臉書公司合作，將企圖影響選舉的「假帳號」下架，避免相關訊息轉傳發酵。

去年九合一選舉假消息充斥，警政署成立「查緝假消息專責小組」，查獲146件，為避免假消息干預明年總統選舉，今年1月強化原有專責小組，任務編組「假訊息查處小組」54人，今年上半年偵辦37件，其中已偵破13件。

專責小組本月將擴充至111人，結合刑事局內外勤及各縣市刑警大隊科技偵查隊，精挑科偵官警打擊不實或爭議訊息，已完成教育訓練，預計每半個月召開視訊會議，由刑事局主持，交流偵辦案例及科偵技術。

因假消息透過IP跳板跑遍全球，受限跨境偵查及各網路平台調閱資料規定，破案難度高，刑事局今年密集與臉書公司研商達成默契，針對企圖影響選舉的貼文，若來自境外IP、迅速轉傳可能是集團性操作、或使用可疑的「人頭帳號」，臉書分析審核後會將帳號下架。

面臨總統大選，上半年就傳出許多爭議訊息，專責小組追查國民黨立委蔣萬安、名嘴黃光芹遭恐嚇案，發現網友「程惠雯」透過IP跳板在臉書留言，上網位置在大陸，但無法確認幕後是否為「大陸網軍」。

香港反送中運動後，網友「李杰」在臉書散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億 高雄登革熱防治零元」，刑事局接獲總統府發言人室舉發，查出與去年高雄市長選舉期間，貼文稱民進黨市長候選人陳其邁親信「包工程」的網友「李榮貴」為相同帳號，僅變更暱稱，IP來自新加坡。

參選國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜上月底在新竹造勢，網友「wenchao yu」在YouTube直播平台留言，稱「我們追擊手準備了 混在現場的人裡面 準備等韓國瑜出場 就是暗殺他」，警方已受理偵辦，分析IP跳板經新加坡。