親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

總統大選查假消息全面啟動 警政署百人小組專責打擊

2019-07-06 00:05聯合報 記者李奕昕╱即時報導

因應2020年總統大選，警政署加強查緝假消息，本月起編組111名專責人員，由於不少貼文來自境外網路IP，以致偵查困難，刑事局與臉書公司合作，將企圖影響選舉的「假帳號」下架，避免相關訊息轉傳發酵。

去年九合一選舉假消息充斥，警政署成立「查緝假消息專責小組」，查獲146件，為避免假消息干預明年總統選舉，今年1月強化原有專責小組，任務編組「假訊息查處小組」54人，今年上半年偵辦37件，其中已偵破13件。

專責小組本月將擴充至111人，結合刑事局內外勤及各縣市刑警大隊科技偵查隊，精挑科偵官警打擊不實或爭議訊息，已完成教育訓練，預計每半個月召開視訊會議，由刑事局主持，交流偵辦案例及科偵技術。

因假消息透過IP跳板跑遍全球，受限跨境偵查及各網路平台調閱資料規定，破案難度高，刑事局今年密集與臉書公司研商達成默契，針對企圖影響選舉的貼文，若來自境外IP、迅速轉傳可能是集團性操作、或使用可疑的「人頭帳號」，臉書分析審核後會將帳號下架。

面臨總統大選，上半年就傳出許多爭議訊息，專責小組追查國民黨立委蔣萬安、名嘴黃光芹遭恐嚇案，發現網友「程惠雯」透過IP跳板在臉書留言，上網位置在大陸，但無法確認幕後是否為「大陸網軍」。

香港反送中運動後，網友「李杰」在臉書散布「蔡政府支援香港暴力遊行10億 高雄登革熱防治零元」，刑事局接獲總統府發言人室舉發，查出與去年高雄市長選舉期間，貼文稱民進黨市長候選人陳其邁親信「包工程」的網友「李榮貴」為相同帳號，僅變更暱稱，IP來自新加坡。

參選國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜上月底在新竹造勢，網友「wenchao yu」在YouTube直播平台留言，稱「我們追擊手準備了 混在現場的人裡面 準備等韓國瑜出場 就是暗殺他」，警方已受理偵辦，分析IP跳板經新加坡。

假消息並非均與政治議題有關，今年初5名網友因散布非洲豬瘟疫情謠言，被警方函文農委會，依動物傳染病防治條例查處；今年4月花蓮發生地震，網轉台北市松仁路裂開消息，警方確認是柏油痕跡，查獲拍照、撰文及轉傳的兩名網友，報請法院依社會秩序維護法裁處。

因應2020年總統大選，警政署加強查緝假消息，本月起編組111名專責人員，刑事局...
因應2020年總統大選，警政署加強查緝假消息，本月起編組111名專責人員，刑事局與臉書公司合作，將企圖影響選舉的「假帳號」下架。圖／聯合報系資料照片
分享

九合一選舉韓國瑜
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

三立「甘味人生」爆潛規則 前總監項德純涉收回扣遭起訴

2019-07-05 19:29

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

2019-07-05 21:48

資深台南市前議員陳文賢車禍命危 晚間返家拔管

2019-07-05 22:45

「反鐵籠公投」集會將登場　警公布交管措施

2019-07-05 20:14

拳頭硬了！無照又酒駕上路 大叔拒測吃18萬6千元罰單

2019-07-05 17:39

滷味商標惹議 「老天祿」告贏「上海老天祿」二代兒媳

2019-07-05 17:35

酒後失控？男打完外國人左臉 又向警察揮拳罵五字經

2019-07-05 15:06

違規走路肩下匝道被開「違規超車」罰單 法官打臉警方

2019-07-05 14:49

一個「好奇」摔成大小便失禁 工人獲賠1132萬

2019-07-05 14:46

網傳國道即日起每天傍晚臨檢要小心 國道警澄清

2019-07-05 14:46

酒後載母就醫被攔下 女求警：別讓我媽知道

2019-07-05 14:16

自家騎樓停車挨罰900元 屋主訴願被駁

2019-07-05 14:14

佛具店暗藏賭場 1賭客逃捕摔成重傷

2019-07-05 14:02

前電競選手張惟勝 涉洗錢遭起訴

2019-07-05 13:11

闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單

2019-07-05 13:09

吵架打耳朵一下 代價三萬元

2019-07-05 13:04

繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03

舉頭三尺有神明 香油錢小偷只有逍遙3天

2019-07-05 12:02

基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外

2019-07-05 12:01

鬼哥在印尼日本設詐騙機房 向大陸民眾詐得1543萬

2019-07-05 11:33

無醫師指示卻擅給老人服處方藥 長照中心負責人吃官司

2019-07-05 10:31

遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁

2019-07-05 10:27

人夫帶小三上旅館偷嘿咻 和老婆瞎扯：肚子痛去拉屎

2019-07-05 09:48

賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠

2019-07-05 08:57

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29

美語老師猥褻國小男童 賠200萬元換5年緩刑

2019-07-05 07:54

毀匿政治檔案最重判5年 林宅血案、陳文成案解密有望

2019-07-05 00:45

高雄五互集團吸金賺上億 負責人限制住居、出境出海

2019-07-05 00:38

大法庭上路！許宗力：司法不再初一、十五不一樣

2019-07-05 00:37

遭申誡提再審開庭 翁啟惠：無法承受的重中之重

2019-07-05 00:24

虐死97歲公公判無罪／病媳母親聆判淚崩 「愛的連結」太沉重

2019-07-05 00:09

玩單槓9歲童摔傷…設施疏失 判公所賠23.9萬

2019-07-05 00:08

虐死97歲公公 病媳判無罪，原因是…

2019-07-05 00:04

酒駕到殯儀館勞動 女累犯：起不了警惕作用

2019-07-04 23:52

印尼版「潤娥」代言 提醒移工勿淪詐欺人頭犯

2019-07-04 23:16

永靖鄉代會賄選風暴 落選陣營7人被起訴

2019-07-04 22:50

上電視宣稱眼霜效果等同微整形 法院認定虛偽誇大

2019-07-04 20:34

就是愛巧克力 75歲婦人賣場行竊藏包被逮

2019-07-04 14:36

埔里男酒駕雙載遭逮 後座乘客卻免連坐罰

2019-07-02 12:13
看更多

熱門文章

繼嘉義台鐵喋血1警亡 雲林又2名警察受傷

2019-07-05 13:03

祖先變蔭屍！他急買一箱10年白酒這樣做 網友：長知識

2019-07-05 11:11

絲襪妹加完油員工跳針問「找多少」 網友歪樓：是我也暈了

2019-07-05 16:00

錯了嗎？鐵警與歹徒纏鬥受傷 他們忙拍照遭網友撻伐

2019-07-05 19:37

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

2019-07-05 21:48

看到李承翰2年前舊照 想起他的熱血大家哭慘了

2019-07-05 10:26

資深台南市前議員陳文賢車禍命危 晚間返家拔管

2019-07-05 22:45

葉毓蘭：民進黨執政時大砍鐵警 今員警被殺誰負責

2019-07-05 11:46

台鐵喋血殺警鄭男羈押 看守所：關獨居房、便當吃光光

2019-07-05 10:24

李承翰親人設捐款專戶 熱心阿伯送奠儀到派出所

2019-07-05 16:34

前所未見的震撼彈 彰化縣警局四分之一刑事小隊大風吹

2019-07-05 09:02

孝女酒後載老母就醫 被警攔下求：別讓我媽媽知道

2019-07-05 08:29

天道盟成員搶百萬白帶魚 持刀刺傷漁貨盤商

2019-07-05 15:45

PO文「狂賀鐵路警察多一缺」 保五總隊：他歷練不足

2019-07-05 14:49

對比紐約警察執法力度 廣告小妹：在台當警察好難

2019-07-05 10:28

違規走路肩下匝道被開「違規超車」罰單 法官打臉警方

2019-07-05 14:49

攔查車輛遭撞2員警受傷 陳姓員警一度休克加護病房觀察

2019-07-05 14:04

台南前議員嚴重車禍 搶救40分鐘恢復心跳

2019-07-05 21:05

保警進駐嘉義火車站支援 防彈衣不離身

2019-07-05 10:28

22歲小媽上廁所急生第4胎 消防員即刻救援

2019-07-05 12:27

基隆市立醫院採購不實被搜索 代理院長：不意外

2019-07-05 12:01

台南南化貨車轎車擦撞 3人重傷送醫

2019-07-05 19:24

汽車開到機車待轉區待轉 網友一句話點出原因

2019-07-05 19:33

影／啟動保警支援鐵警 旅客直呼「雙警喔」

2019-07-05 13:09

闖紅燈左轉罰2700元 員警一句話讓法官撤了罰單

2019-07-05 13:09

疑違停佔用別人停車格 賓士車引擎蓋遭噴兩大字

2019-07-05 14:29

超重救護！台南300公斤男就醫 消防加壯男6人又扛又拉

2019-07-05 14:05

新鮮人起薪沒比打工高 科技人嘆經濟壓力大：我年薪百萬也買不起房

2019-07-05 15:55

三立「甘味人生」爆潛規則 前總監項德純涉收回扣遭起訴

2019-07-05 19:29

無醫師指示卻擅給老人服處方藥 長照中心負責人吃官司

2019-07-05 10:31

泌尿科醫師被男子持球棒打傷 男子：不滿下體被觸診

2019-07-05 11:31

賊躲豪宅3小時偷走女住戶BMW 保全公司未盡責判賠

2019-07-05 08:57

民眾抗議衛福部台東醫院內有不倫？ 院方：不實指控

2019-07-05 11:27

讓女兒找工作沒負擔 失業父幫還學貸感動網友

2019-07-05 16:41

影／李承翰同袍製作回憶影集 淚水止不住「我們很想你」

2019-07-05 10:58

遭檢舉自家騎樓停車挨罰900元 屋主喊冤訴願被駁

2019-07-05 10:27

越南夫婦逾期非法打工 藏身公墓被查獲

2019-07-05 19:27

母子3人疑尋短 大兒子死於一氧化碳中毒

2019-07-05 17:51

拳頭硬了！無照又酒駕上路 大叔拒測吃18萬6千元罰單

2019-07-05 17:39

3千元水費房東僅讓1樓理髮廳付三分之一 房客怒不公平

2019-07-05 11:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top