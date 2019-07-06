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大卸髮妻七塊 法官判死

2019-07-06 00:07聯合報 記者曾健祐／桃園報導

陳姓老翁殺死結縭超過30年妻子還殘忍分屍，桃園地院昨判他死刑、褫奪公權終身。圖／...
陳姓老翁殺死結縭超過30年妻子還殘忍分屍，桃園地院昨判他死刑、褫奪公權終身。圖／聯合報系資料照片
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男子陳登科因不滿財產分配，去年殺死結褵逾卅年的簡姓妻子後分屍，法院審理時還提出鬼怪辯詞，桃園地院審酌再三，認陳雖僅殺一人，但手段凶殘，判無期徒刑不足以評價其凶惡罪責而違背正義，昨依家暴殺人罪判陳死刑，可上訴。

經調查，陳（六十七歲）、簡一九八七年結婚，去年五月廿五日，陳要求簡依約支付離婚財產分配遭拒，一氣之下拿刀揮砍又摀住簡口鼻致死。妻子死亡後，他將妻子分屍成七大塊。

陳的女兒發現母親失蹤，又見浴室有血跡起疑心；當時怕父親滅證，抓了一袋裝有屍塊的塑膠袋到派出所報案，一打開才驚見是母親的頭顱，過程十分驚悚。檢方依殺人罪起訴求處死刑。

法院送交精神鑑定，結果無足夠證據顯示陳在案發時，其辨識行為違法或依辨識行為能力有顯著降低等情況，陳的子女也證稱，父親平常和人可以正常溝通。

院方考量，兩公約施行法公布生效後，「廢除死刑為目標」雖為台灣成文法所設定目標，但仍僅止於「目標」；立法廢除死刑前，法院仍應依法審判，不得以「廢除死刑」為由拒絕適用死刑。

法官在判決中更引憲法及兩公約明定，每個人的生存權應受保障，應指任何人之生命不得無理剝奪，包括殺人案被告及被害人，其等生命價值，無高低差異，均同等珍貴、無價，受國家法律同等保障，除不容許國家機器「無理或任意剝奪」外，更不容許任何人「任意、無理剝奪」。

法官認為陳犯罪情節重大，陳所犯殺人罪行已屬「無理剝奪他人生命」之「最嚴重罪行」。院方認為，陳僅因財產糾紛，斷然無視他人權益的「自我中心」，漠視且殘酷剝奪結婚數十年配偶的生命，手法極其凶殘。

判決指出，陳犯後毫無悔意，雖然僅殺害一人，但若科處無期徒刑，顯然不足以評價陳凶惡犯罪的罪責，將違背正義，若非課以死刑，無以滿足「罪與責相符、刑與罰相當」的刑責要求。

死刑殺人
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