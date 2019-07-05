半夢半醒做愛喊老公 突驚覺與男友已分手

2019-07-05 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



女子「小如」與男友吵架，心情低落，友人「阿火」前往安慰，趁她服用安眠藥睡覺時，趁機性侵害，而被害女半夢半醒之間，誤以為是男友而叫「老公」，突恢復意識說「這樣不對喔」，質問他「你為什麼在這裡？」，一、二審依乘機性交罪將他判刑3年。可上訴三審。

「阿火」（化名）坦承與「小如」（化名）發生性行為，但否認乘機性交犯行，辯稱「她有沒有吃藥我不知道，她當時叫我時，我聽她的聲音是清醒的，我是冤枉的」。

二審合議庭查出，「阿火」在一審時準備程序時供稱「我認罪，她誤以為我是她男朋友，我本來要離開，去跟她講一下，她沒有反應，後來我要走了，她說來，我就過去，她就伸手拉我的手，把我拉到床邊，兩人發生關係，那時候有叫我老公」。

法官認為，「阿火」確係於被害人服用安眠藥且進入睡眠狀態，在意識不清醒而誤以為他乃其男朋友之情況下，與被害人發生性關係，遂予以判刑。

判決書指出，「小如」與「阿火」僅是朋友關係，因她與男友吵架分手，心情低落，「阿火」乃於2017年5月2日晚間，至「小如」位於中市租屋處客廳陪同聊天。

後來，「阿火」先在客廳睡著，而「小如」撐至次日下午，於服用安眠藥助眠後進入房間睡覺。而「阿火」睡醒欲返家，乃進入她房間告知要離去。

未料，「阿火」明知她徹夜未眠，且有於睡前服用安眠藥習慣，以致她的性自主能力因受安眠藥及精神不濟影響，而達不能亦不知抗拒程度，趁機性侵害被害人。